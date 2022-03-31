Qu'est-ce qu'une bande de kinésiologie et comment l'utiliser ?
Santé et bien-être
Vous avez déjà dû voir des athlètes avec des bandes autour des chevilles, des genoux ou des épaules. Mais de quoi s'agit-il et devriez-vous essayer, vous aussi ?
Si vous vous êtes déjà blessé, si vous êtes déjà allé chez un kinésithérapeute ou si vous avez simplement déjà regardé un match ou une course au niveau professionnel, vous avez certainement déjà vu une bande de kinésiologie, un dispositif populaire porté dans tous les sports.
Mais pourquoi est-ce tellement utilisé ? « La magie du K-tape réside dans sa structure élastique », explique Alina Kennedy, spécialiste certifiée en renforcement musculaire et en conditionnement physique, coach de running certifiée et kinésithérapeute. « Lorsque vous l'appliquez, vous étirez la bande, ce qui fait qu'elle se rétracte ensuite légèrement et plisse la peau. La théorie est la suivante : lorsque la peau fait des plis, la circulation sanguine et lymphatique augmente en dessous. C'est excellent en cas de blessure, car cela favorise la guérison et une récupération plus rapide. »
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Fonctionnement d'une bande de kinésiologie
En tirant sur la peau, la bande de kinésiologie crée un tout petit espace entre la peau et les tissus qui se trouvent juste en dessous. En plus de favoriser la circulation sanguine et lymphatique comme le décrit Alina Kennedy, cela donne à vos articulations plus de place pour bouger.
Par exemple, une étude a révélé que l'application d'une bande de kinésiologie autour du genou pouvait augmenter l'espace disponible au niveau de l'articulation fémoro-patellaire. Même si cet espace est petit, cela peut suffire à réduire l'irritation de l'articulation lors des mouvements.
Il y a également un facteur psychologique, explique Alina Kennedy. Le K-tape donne une sensation de maintien supplémentaire là où il est appliqué, que ce soit au niveau de la cheville, du genou ou ailleurs. Même si cela ne change pas la manière dont vous bougez, la sensation d'avoir une bande autour d'une articulation peut vous donner une impression de stabilité, ajoute la kinésithérapeute.
Dans son cabinet, cette dernière utilise souvent du K-tape pour les blessures musculaires comme celles de Grade 1 (petite lésion accompagnée d'une perte de force et de mouvement minime) au niveau des mollets, des ischio-jambiers et des quadriceps. Elle a également découvert que c'était efficace pour les runners et runneuses qui souffraient de fatigue musculaire et de crampes aux jambes en courant sur de longues distances.
Une bande de kinésiologie est également utile pour la rééducation des muscles affaiblis ou déséquilibrés. Par exemple, un essai contrôlé randomisé de 2017 portait sur des personnes ayant un port de tête vers l'avant, ce qui peut appliquer une pression sur la colonne cervicale. Les résultats de cet essai ont mis en évidence une amélioration du positionnement de la tête avec l'application d'une bande de kinésiologie au niveau du cou et du haut du dos.
3 astuces pour utiliser une bande de kinésiologie
Même en l'absence de douleurs, il peut être utile de demander à un professionnel d'appliquer la première bande, conseille Whitney Heins, coach de running certifiée et fondatrice de la communauté de running The Mother Runners. Cela vous permettra d'obtenir des conseils en matière de positionnement et des instructions détaillées qui vous aideront à appliquer vous-même la prochaine bande.
Si vous souhaitez utiliser une bande de kinésiologie pour un gros match ou une grosse course, Whitney Heins vous conseille de demander à un professionnel diplômé de vous l'appliquer un jour ou deux avant l'événement. La bande sera toujours en place quelques jours plus tard et vous saurez comment la repositionner si nécessaire.
Quel que soit votre objectif ou votre besoin, vous devez respecter les instructions suivantes pour l'application de K-tape :
- Commencez d'abord par nettoyer la zone, puis tamponnez avec de l'alcool dénaturé et laissez sécher. Cela permettra à la bande de mieux adhérer et de tenir plus longtemps.
- Enroulez la partie centrale de la bande autour de la zone ciblée, surtout en cas de blessure musculaire légère. C'est cette partie de la bande qui est la plus élastique. Par exemple, en cas d'élongation du mollet, la partie centrale de la bande devra recouvrir l'arrière du bas de la jambe.
- Veillez à ce qu'il n'y ait aucune élasticité au niveau des extrémités de la bande. Dans l'absolu, la partie centrale et élastique doit être entourée de bords fermes.
Et souvenez-vous : « Même si cela peut aider les athlètes à gérer les douleurs, ce n'est pas un traitement et ça ne "guérira" pas la blessure », précise Alina Kennedy. « En cas de douleur, je vous conseille de faire examiner votre blessure par un kinésithérapeute ou un médecin du sport avant d'utiliser un K-tape. »
Comment bander un genou
Si vous observez les athlètes sur la ligne de départ d'une course, vous verrez qu'il n'existe pas une manière unique de bander un genou, mais plein de façons différentes, explique Alina Kennedy. Trouvez le positionnement qui semble vous offrir le plus de stabilité et, avec l'aide d'un kinésithérapeute, déterminez l'application qui répond le plus à vos besoins.
La méthode la plus simple consiste à acheter une bande de kinésiologie spécialement prédécoupée pour le genou. C'est une bande extra-large qui forme un Y, partiellement découpée au milieu.
- Commencez par l'enrouler à environ 8 à 10 cm au-dessus du genou.
- Faites-la ensuite descendre de manière à ce que la fente soit positionnée au niveau de la rotule et que la bande soit appliquée des deux côtés.
- Ensuite, en fonction de la marque, soit elle se poursuit en une seule partie sous la rotule, soit en deux parties qui se croisent derrière le genou. Cela favorise la stabilité, explique Alina Kennedy.
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Comment bander une cheville
Si vous souffrez de raideurs, de légères douleurs ou d'instabilité au niveau de la cheville, l'application d'une bande de kinésiologie peut aider selon Alina Kennedy, tant qu'il n'y a pas de véritable blessure. Voici comment procéder :
- Commencez à l'extérieur de la jambe, à environ 10 à 15 cm au-dessus de la cheville.
- Faites passer la bande sur le talon, comme si vous mettiez votre pied dans un étrier.
- Tirez-la vers le côté opposé, en la faisant passer à l'intérieur du talon.
- Mettez une autre bande à l'arrière du pied, en la centrant par rapport au tendon d'Achille.
- Enroulez la bande autour de la cheville. Elle doit être suffisamment tendue de manière à offrir une sensation de maintien tout en permettant à la cheville de bouger.
Même si la procédure est la même pour bander une cheville foulée et bien la maintenir pendant qu'elle se remet, cela ne veut pas dire que vous pouvez reprendre le sport. La bande est faite pour permettre à l'articulation de bouger pendant que vous vous remettez, pas pour que vous repassiez directement à l'action. Ça vaut pour n'importe quel type de blessure, y compris une déchirure du ménisque ou de la coiffe des rotateurs.
En cas de foulure, d'élongation ou autre blessure, demandez à votre médecin le délai à respecter avant de reprendre le sport.
Rédaction : Elizabeth Millard
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