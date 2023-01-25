Les meilleurs pantalons de survêtement Nike pour femme

Tu as envie de te prélasser dans un pantalon de survêtement ultra-confortable et sans fioritures ? Choisis un modèle fabriqué en tissu brossé Nike Club Fleece. Cette gamme de survêtements Nike propose des modèles chauds, doux et extensibles avec des détails simples pour te sentir bien.

Les ceintures élastiques et les poignets côtelés, par exemple, donnent à ces survêtements une coupe classique et harmonieuse. Certains modèles sont aussi dotés de grandes poches. Explore un large choix, de la coupe slim à la silhouette oversize.

Pour compléter ta tenue, associe le pantalon de survêtement Club Fleece à un sweat assorti, avec ou sans capuche.