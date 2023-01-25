Les meilleurs pantalons de survêtement Nike pour femme
Guide d'achat
Modèles anti-transpirants, ajustés ou décontractés, découvre la sélection de pantalons de survêtement Nike pour femme.
Tu cherches un pantalon de survêtement confortable et de qualité pour la salle de sport ou la maison ? Tu aimes les basiques confortables, pratiques et faciles à porter ? Ce tour d'horizon des pantalons de survêtement Nike pour femme est fait pour toi.
Matières Fleece chaudes et isolantes, molleton ultra-doux… voici une petite sélection de pantalons de survêtement pour femme. Tu y trouveras forcément ton bonheur.
Les meilleurs pantalons de survêtement pour femme de Nike
1. Pour un look simple et confortable : les pantalons de survêtement Nike Club Fleece
Tu as envie de te prélasser dans un pantalon de survêtement ultra-confortable et sans fioritures ? Choisis un modèle fabriqué en tissu brossé Nike Club Fleece. Cette gamme de survêtements Nike propose des modèles chauds, doux et extensibles avec des détails simples pour te sentir bien.
Les ceintures élastiques et les poignets côtelés, par exemple, donnent à ces survêtements une coupe classique et harmonieuse. Certains modèles sont aussi dotés de grandes poches. Explore un large choix, de la coupe slim à la silhouette oversize.
Pour compléter ta tenue, associe le pantalon de survêtement Club Fleece à un sweat assorti, avec ou sans capuche.
2. Pour une version revisitée du survêtement : les pantalons de survêtement Nike Phoenix Fleece
Lisse à l'extérieur et confortable à l'intérieur, ce pantalon de survêtement est fabriqué en tissu Fleece brossé. Cette matière est idéale pour affronter le froid.
Ces pantalons de survêtement sont assez semblables aux modèles Nike Club Fleece, mais avec un look plus original : taille haute et coupe élargie aux jambes, teintes et motifs stylés ou encore coupe ample fuselée au-dessus de la cheville pour mettre en valeur tes sneakers.
Comme pour la collection Club Fleece, tu peux aussi associer le pantalon de survêtement Nike Phoenix Fleece à un haut assorti pour compléter ton look.
3. Pour l'entraînement : Nike Dri-FIT
Pour tes activités les plus intenses, essaie un pantalon Nike Dri-FIT. Cette technologie évacue l'humidité à la surface du tissu pour accélérer l'évaporation.
Découvre les modèles doux et extensibles de la collection Nike Yoga. Certains sont fabriqués avec des tissus thermiques texturés pour un confort total sur le tapis et au quotidien.
4. Pour rester au chaud : Nike Therma-FIT
Le pantalon de survêtement Nike Therma-FIT intègre une technologie de régulation de la chaleur. L'idéal pour sortir par temps froid ou pour rester au chaud avant et après l'entraînement. Porte-le seul ou par-dessus un legging d'entraînement quand il fait très froid.
Tu trouveras un large choix de matières : tissu Fleece et laine pour plus d'épaisseur et de moelleux ou tissu Nike Forward, la dernière innovation de Nike. La matière Nike Forward n'est ni en maille ni tissée : elle est créée à partir de couches ultra-fines de tissu aiguilleté. Son processus de fabrication génère moins de déchets que la production du tissu Fleece classique.
En fait, la collection inaugurale a émis en moyenne 75 % de carbone en moins par rapport aux matières en maille classiques. Ces survêtements sont conçus dans une démarche écoresponsable. Et avec la technologie Nike Therma-FIT ADV, ils t'assurent une chaleur optimale.
5. Pour un style inspiré de la nature : les pantalons de survêtement Nike ACG
Nike All Conditions Gear (ACG) propose tous les vêtements indispensables pour les randonnées hivernales ou les séjours de ski ou snowboard à la montagne. La collection comprend aussi des pantalons de survêtement. Les pantalons de survêtement Nike ACG sont conçus pour un maximum de chaleur.
Par exemple, certains modèles sont en Polartec®, une matière ultra-douce et respirante qui retient l'air chaud et évacue l'humidité. Certains pantalons sont proposés dans des imprimés originaux inspirés de la nature (glaciers ou volcans, par exemple). Look plein air assuré.
6. Pour une coupe ajustée : les pantalons de survêtement Nike Tech Fleece
Les pantalons de survêtement Nike Tech Fleece sont le summum du style. Avec un design élégant et ajusté, fuselé au niveau du genou, ce pantalon de survêtement assure chaleur et isolation, sans superflu.
Il présente des détails premium, comme des poches à zip entourées de la bande emblématique Nike Tech Fleece et une poche intérieure pour ranger un téléphone ou d'autres petits objets.
Tu veux compléter l'ensemble ? Associe-le à un sweat à capuche Nike Tech Fleece.
Rédaction : Dina Cheney