Les meilleurs leggings d'entraînement Nike pour femme

Si les leggings Nike Zenvy ont un trait distinctif, c'est leur douceur soyeuse. La souplesse de ces leggings se ressent au niveau des fibres, qui sont fabriqués en tissu Nike InfinaSoft. Ce sont les leggings Nike les plus confortables à ce jour.

Mais les leggings Nike Zenvy ne se définissent pas juste par leur souplesse. Ils sont conçus pour bouger en toute liberté, avec une taille extra-large qui reste en place à chaque mouvement de yoga ou de Pilates. Ils offrent une légère compression et sont parfaits pour la souplesse. Les coutures minimalistes assurent une tenue confortable, cozy et un look épuré. Pour un rangement pratique, tu trouveras une poche au milieu du dos, suffisamment grande pour y ranger ton téléphone.

Ces leggings intègrent la technologie Nike Dri-FIT, qui te permet de profiter de ton entraînement sans que la transpiration te gêne. Ils sont disponibles dans une silhouette haute et mi-haute et dans une variété de longueurs allant d'une coupe longue au cycliste avec une longueur d'entrejambe de 20 cm.