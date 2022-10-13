Comment laver une veste en duvet
Entretien des produits
Gardez votre veste en duvet bouffante et duveteuse avec ces conseils de lavage Nike.
Matériel
- Lessive douce ou savon doux
Outils
- Lave-linge à chargement frontal ou baignoire
- Balles de séchage ou balles de tennis (facultatif)
Ultra-chaudes et confortables, les vestes en duvet sont incontournables pendant l'hiver. Mais après une saison entière d'utilisation intense, le tissu commence parfois à ternir et le garnissage en duvet, bien bouffant au départ, peut s'aplatir. Si c'est le cas, c'est qu'il est temps de laver votre veste en duvet.
Vous avez peut-être entendu qu'une veste en duvet doit être apportée dans un pressing, mais ce n'est pas toujours vrai. Beaucoup de doudounes Nike en duvet et en polyester sont lavables en machine. Vous pouvez donc les laver facilement à la maison.
Comme pour tout vêtement, vérifiez bien les instructions d'entretien figurant sur l'étiquette de votre doudoune avant de la laver. Si l'étiquette indique un lavage en machine ou un lavage à la main, suivez ces conseils.
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Comment laver en machine une veste en duvet
1.Si possible, utilisez un lave-linge à chargement frontal
Un lave-linge à chargement frontal est généralement moins agressif pour les vêtements par rapport à une machine à chargement par le haut, parce qu'il ne possède pas d'agitateur central susceptible de faire un accroc dans la veste pendant le cycle de lavage.
Si vous avez uniquement accès à un lave-linge à chargement par le haut, nous vous conseillons de mettre la veste dans un filet de lavage. Ça évitera que les manches ne se prennent dans l'agitateur central. Avant de mettre la veste dans la machine, retirez tous les résidus de lessive dans le lave-linge et nettoyez le bac à lessive si nécessaire.
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2.Optez pour une lessive douce
Pour laver une veste en duvet, certaines lessives sont trop agressives et peuvent retirer les huiles naturelles présentes sur le duvet. Nous vous conseillons d'acheter une lessive spécialement conçue pour le duvet. Si vous n'avez pas de produit spécial pour le duvet (ou que vous voulez laver une doudoune en polyester), optez pour une lessive douce.
3.Préparez la veste en duvet
Après avoir vérifié qu'aucun objet n'a été oublié dans les poches, fermez la veste et toutes les poches. Retournez ensuite la veste sur l'envers. Lavez-la seule ou avec des vêtements similaires en duvet.
4.Choisissez le bon programme
Réglez la température de l'eau sur froid et l'essorage sur doux ou normal. Si vous utilisez une machine à chargement par le haut, utilisez le programme délicat. Si vous faites une machine pour une seule veste en duvet, réglez le volume de chargement sur petit.
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Comment laver une veste en duvet à la main
- Remplissez d'eau tiède une baignoire propre ou un grand lavabo.
- Sous le filet d'eau qui coule, versez un bouchon de lessive douce ou de produit spécial pour le duvet.
- Immergez la veste et laissez-la tremper quelques minutes.
- Ensuite, frottez légèrement la veste avec vos mains.
- Videz la baignoire ou le lavabo et pressez la veste pour enlever le maximum d'eau. Au lieu d'essorer violemment la veste, vous pouvez l'appuyer contre la paroi de la baignoire ou du lavabo.
- La veste sera encore bien mouillée. Posez une serviette par terre et placez la veste à plat dessus.
- Puis enroulez la veste à l'intérieur de la serviette. Une fois que vous avez fait un rouleau, vous pouvez marcher dessus en douceur pour faire sortir l'excès d'eau.
Comment sécher une veste en duvet
Même si vous lavez une veste en duvet à la main, nous vous conseillons d'utiliser ensuite un sèche-linge pour répartir le duvet et éviter les gros paquets. Si vous laissez simplement sécher la veste à l'air libre, elle ne retrouvera pas forcément son aspect bouffant.
- Vérifiez que la veste est bien fermée, puis mettez-la dans le sèche-linge.
- Ajoutez quelques balles de tennis ou des balles de séchage pour casser les amas de duvet.
- Optez pour un programme basse température.
- Si la veste est encore humide à la fin du cycle, relancez le sèche-linge, toujours à basse température.
Questions fréquemment posées
À quelle fréquence dois-je laver ma veste en duvet ?
Si vous portez régulièrement votre veste (à savoir plusieurs fois par semaine), vous pouvez la laver une fois par mois. Mais si vous la portez plus rarement, vous pouvez vous contenter d'un ou deux lavages par an, surtout à la fin de l'hiver, pour qu'elle soit propre pour la saison d'après.
Faut-il une lessive spéciale pour le duvet ?
Pour laver une veste en duvet, l'idéal est d'utiliser une lessive spéciale duvet. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez également utiliser une lessive douce. Évitez les lessives standard, qui peuvent retirer les huiles naturelles présentes sur le duvet.
Rédaction : Hannah Singleton