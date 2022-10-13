Comment laver une veste en duvet

Ultra-chaudes et confortables, les vestes en duvet sont incontournables pendant l'hiver. Mais après une saison entière d'utilisation intense, le tissu commence parfois à ternir et le garnissage en duvet, bien bouffant au départ, peut s'aplatir. Si c'est le cas, c'est qu'il est temps de laver votre veste en duvet.

Vous avez peut-être entendu qu'une veste en duvet doit être apportée dans un pressing, mais ce n'est pas toujours vrai. Beaucoup de doudounes Nike en duvet et en polyester sont lavables en machine. Vous pouvez donc les laver facilement à la maison.

Comme pour tout vêtement, vérifiez bien les instructions d'entretien figurant sur l'étiquette de votre doudoune avant de la laver. Si l'étiquette indique un lavage en machine ou un lavage à la main, suivez ces conseils.

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