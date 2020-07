Un régime vegan est-il adapté au runners ?

Les chercheurs allemands ont recruté 76 runners et runneuses amateurs. Chacun d'eux se considérait soit omnivore (mangeant des aliments d'origine végétale et animale), lacto-ovo-végétarien (mangeant des aliments d'origine végétale et des œufs et produits laitiers, mais pas de poisson ni de viande), ou vegan (ne mangeant aucun aliment d'origine animale). Les sujets de l'étude ont réalisé un test d'exercice sur un vélo d'appartement pour évaluer leur performance, c'est à dire l'intensité à laquelle ils peuvent pédaler et pendant combien de temps. Après un échauffement de 6 minutes avec une résistance de 50 watts, ce qui équivaut à un effort de 1 ou 2 sur 10, la résistance a été augmentée de 16,7 watts par minute jusqu'à ce que le sujet ne puisse plus pédaler.



Quel groupe a été le plus performant ? Tous les sujets ont atteint un stade d'épuisement au bout de 20 minutes environ. En fait, les chercheurs ont établi qu'il n'y avait aucune différence au niveau de l'effort maximum que les omnivores, les lacto-ovo-végétariens et les vegans pouvaient supporter.



« Les capacités sportives des runners amateurs sont indépendantes de leur régime alimentaire si un apport énergétique et en nutriments adapté est garanti », explique Josefine Nebl, un des auteurs de l'étude et postdoctorante à l'Institute of Food Science and Human Nutrition de l'université Leibniz de Hanovre en Allemagne.