Les effets du sucre sur le corps

Voilà pourquoi : la composition chimique de tous les glucides (oui, même les légumes) fait qu'ils contiennent naturellement du sucre. Quand vous ingérez des glucides, votre système digestif décompose les grandes molécules de sucre en molécules plus petites pour qu'elles puissent être absorbées dans le système sanguin, explique Lauren Antonucci, diététicienne du sport et propriétaire de Nutrition Energy à New York. Votre pancréas libère ensuite de l'insuline, ce qui permet au sucre d'entrer dans vos cellules, vos muscles et votre foie, où il est utilisé pour vos besoins énergétiques ou stocké pour une utilisation future.



Quand vous forcez sur le sucré (ça arrive à tout le monde), votre glycémie augmente très rapidement, obligeant votre corps à produire de l'insuline en urgence pour tenter d'équilibrer les choses. Votre taux de sucre peut alors chuter rapidement, provoquant une baisse d'énergie. Et si vous essayez de combattre votre coup de mou en mangeant à nouveau du sucre, le cycle recommence, explique Lauren Antonucci.



Si vous forcez régulièrement sur le sucre, la réserve destinée à un « usage futur » peut être stockée dans des cellules adipeuses, ce qui peut entraîner une prise de poids si vous mangez plus que ce dont votre corps a besoin. Tout ça peut contribuer à expliquer pourquoi des études ont montré que le fait de réduire les sucres ajoutés (plus d'infos à ce sujet un peu plus bas) peut contribuer à diminuer le risque de maladie, bénéficier à votre santé cardiaque et vous aider à contrôler votre poids, en plus de bienfaits pour votre peau et votre sommeil.



En revanche, les aliments non transformés contenant naturellement leur propre sucre (comme les mangues) regorgent de nutriments comme des fibres, des vitamines, des minéraux et des antioxydants, ce qui les rend meilleurs pour la santé. « Les fibres ralentissent le processus de digestion, il n'y a donc pas un pic de glycémie aussi important suivi d'une chute brutale », explique la diététicienne Jessica Cording, auteure de « The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety ». Si vous associez l'aliment sucré à une source de protéines et de matières grasses, comme du beurre de cacahuètes ou du fromage, vous adoucirez encore davantage le pic, pour une énergie plus durable.