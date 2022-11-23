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Podcast Trained : valoriser les femmes dans le sport avec Anna Kessel

Coaching

Les femmes ont leur place dans le sport. La rédactrice sportive et journaliste Anna Kessel le clame haut et fort.

Dernière mise à jour : 16 novembre 2022
2 min. de lecture
La journaliste Anna Kessel parle du sport et du fitness chez les femmes

Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.

Depuis près de 20 ans, Anna Kessel écrit sur les femmes dans le sport. Son travail, notamment sur le foot féminin, a eu tellement d'impact qu'elle a reçu l'Ordre de l'Empire Britannique dans le cadre des célébrations du 90e anniversaire de la reine Élisabeth II. Pour beaucoup de personnes, son livre intitulé Eat Sweat Play est une œuvre incontournable à la croisée du féminisme et du fitness. Dans cet épisode, Anna Kessel retrouve la présentatrice Jaclyn Byrer pour raconter l'histoire des femmes athlètes. Elle explique pourquoi la perception sociale est en grande partie responsable des obstacles à l'entrée des femmes dans le sport, et elle révèle comment tout le monde peut jouer un rôle dans l'évolution de leur place au sein de cet univers.

« Je veux juste qu'on arrête d'empêcher les femmes et les filles d'évoluer. Qu'elles puissent continuer à suivre un chemin de liberté, de confiance, d'exploration et de jeu. Je suis convaincue que ça nous mènera tous, femmes et hommes, vers un monde meilleur. »

Anna Kessel
Rédactrice sportive, journaliste et autrice de Eat Sweat Play

Écouter

Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous souhaitez suggérer une personne à inviter ou un sujet à aborder ? Envoyez un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com, et elle fera son possible pour y répondre.

Date de première publication : 23 novembre 2022

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