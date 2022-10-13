Derrick Henry nous partage ses motivations sportives

Podcast Trained : Canaliser la puissance de votre motivation avec Derrick Henry
Coaching
On ne le surnomme pas « King Henry » pour rien. Ce joueur de football américain de la NFL partage ce qui le pousse à rester motivé et à s'améliorer.
Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.
Derrick Henry adore s'entraîner, et pas seulement parce qu'il entame sa septième saison de NFL. La salle de sport lui apporte inspiration, passion et fierté. Dans cet épisode, lui et l'animatrice Jaclyn Byrer évoquent ce qu'ils préfèrent dans le fitness. Le running back des Titans du Tennessee nous raconte aussi comment sa famille l'a aidé à surmonter les difficultés, comment il a réussi malgré les paroles décourageantes de certaines personnes, et comment nous aussi, si nous avons la détermination pour courir un semi ou essayer un nouveau cours de fitness, pouvons surmonter les doutes et atteindre nos objectifs.
« Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, que ce soit pour votre parcours ou non, que quelque chose vous attire, foncez. Faites les choses à fond chaque jour sans relâcher vos efforts. »
Derrick Henry
Athlete Nike et running back de l'équipe des Titans du Tennessee
Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com, et elle fera son possible pour y répondre.