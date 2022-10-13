Derrick Henry nous partage ses motivations sportives

Derrick Henry adore s'entraîner, et pas seulement parce qu'il entame sa septième saison de NFL. La salle de sport lui apporte inspiration, passion et fierté. Dans cet épisode, lui et l'animatrice Jaclyn Byrer évoquent ce qu'ils préfèrent dans le fitness. Le running back des Titans du Tennessee nous raconte aussi comment sa famille l'a aidé à surmonter les difficultés, comment il a réussi malgré les paroles décourageantes de certaines personnes, et comment nous aussi, si nous avons la détermination pour courir un semi ou essayer un nouveau cours de fitness, pouvons surmonter les doutes et atteindre nos objectifs.