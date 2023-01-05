Comment rompre ses habitudes et en adopter de nouvelles avec James Clear

Podcast Trained : le pouvoir des habitudes avec James Clear
Coaching
Tes habitudes, c'est toi. Adopte celles que tu veux et défais-toi des autres avec les conseils de l'auteur à succès James Clear.
Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.
Trois ans sur la liste des livres populaires du New York Times ! Aucun doute, l'ouvrage de James Clear, Atomic Habits (Un rien peut tout changer) est un franc succès. Dans cet épisode, Jaclyn Byrer est accompagnée de l'auteur et entrepreneur qui a motivé des millions de personnes à changer leurs habitudes de vie. Son message est simple : nos habitudes, c'est nous. Des métaphores bien pensées, des techniques sur l'état d'esprit innovantes et efficaces, le tout inspiré des grands noms de la psychologie. Avec tout ça, James nous permet d'adopter des habitudes ultra-bénéfiques.
« Je pense que si les habitudes comptent autant, c'est parce qu'elles permettent d'incarner une identité particulière. En bref, chacune de tes actions te pousse un peu plus vers la personne que tu veux être. »
James Clear
Entrepreneur et auteur du bestseller Atomic Habits
Tu as une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Tu souhaites suggérer une personne à inviter ou un sujet à aborder ? Envoie un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com, et elle fera son possible pour y répondre.