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Podcast Trained : découvrez le bien-être avec Monica Garrison

Coaching

Tout le monde mérite de connaître les joies du cyclisme. Écoutez comment la communauté a su faire tomber les barrières pour les femmes de couleur.

Dernière mise à jour : 9 novembre 2022
2 min. de lecture
La fondatrice de Black Girls Do Bike parle des bienfaits du cyclisme

Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.

C'est en 2013 que Monica Garrison redécouvre le cyclisme comme moyen idéal pour gérer le stress, garder la forme et passer du temps avec ses enfants. Elle en a tiré des avantages émotionnels et physiques si positifs qu'elle a fondé Black Girls Do Bike (BGDB) cette même année. Cette organisation qui encourage les femmes à tisser des liens et à profiter des joies du cyclisme a pour vocation d'ouvrir les portes de ce sport fabuleux aux femmes de couleur et de s'attaquer aux inégalités en matière de santé. Comptant désormais plus de 100 chapitres, BGDB permet aux femmes du monde entier de développer un sens fort de la communauté grâce à leur passion pour le cyclisme et le partage. Dans cet épisode, Jaclyn Byrer reçoit les témoignages de Monica et d'autres membres inspirants de BGDB au sujet de leurs expériences avec le groupe et de leur mission visant à populariser le bien-être.

« D'après moi, le cyclisme permet beaucoup de choses dans la vie, mais surtout de prendre soin de soi, de prendre des initiatives, et de reprendre le pouvoir de bien des façons. »

Monica Garrison
Fondatrice et directrice exécutive de Black Girls Do Bike

Écouter

Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com, et elle fera son possible pour y répondre.

Date de première publication : 10 novembre 2022

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