Tu connais déjà la Air Jordan 1. C'est un essentiel de la culture sneakers.

Pourtant, la Air Jordan 1 n'était pas destinée à devenir un classique.

Au moment de sa sortie, en 1985, les attentes étaient plutôt modestes. Pire encore, les critiques dénonçaient ouvertement le choix de Nike : celui d'offrir à Michael Jordan un gros contrat pour des sneakers avant même qu'il n'ait joué un seul match. L'athlète était, lui aussi, critiqué pour avoir signé avec une entreprise qui était, jusqu'à ce moment, surtout renommée pour ses chaussures de running.

Rapidement, Michael Jordan a changé la donne en gagnant le titre de Rookie of the Year. En 1985, la Air Jordan 1 aux pieds, il réalise alors une moyenne par match de 28,2 points, 6,5 rebonds et 5,9 passes décisives. Son ascension fulgurante a propulsé la Air Jordan 1. Résultat : le pays entier s'arrachait la sneaker, qui est ainsi devenue la chaussure préférée des fans de basket.