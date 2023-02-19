Jordan Brand lance la chaussure signature Tatum 1
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Tu trouveras ici tout ce qu'il faut savoir sur la sortie de la première chaussure signature Jordan Brand de Jayson Tatum.
Publication du contenu d'origine : 19 février 2023
Ce qu'il faut savoir :
- La Tatum 1, première chaussure signature de Jayson Tatum, est le modèle de basket haute performance le plus léger de la collection Jordan Brand cette saison. Par exemple, la pointure 42,5 pour homme pèse moins de 340 g.
- Cette chaussure présente une structure légère enveloppée de mousse et une unité Zoom Air à l'avant-pied. Elle garantit confort et réactivité ainsi qu'un bon ressenti du terrain.
- La version enfant de la Tatum 1 est équipée d'un talon rétractable qui permet de mettre et de retirer la chaussure sans les mains.
Partenaire de la star de la NBA depuis 2019, Jordan Brand sort la première chaussure signature de Jayson Tatum : la Tatum 1. Conception légère. Mousse réactive. Amorti Zoom Air. La Tatum 1 est une chaussure de basket complète, adaptée à tous les postes sur le terrain.
« Je veux que les gens ressentent une connexion avec moi, explique Jayson Tatum. Je me souviens que, petit, j'allais dans les magasins à la recherche des chaussures signature de mes joueurs préférés. Au moment où j'apercevais un modèle ou que je l'essayais, j'avais l'impression d'être en phase avec eux et plus proche d'eux d'une certaine façon. Alors je veux que cette chaussure crée un pont entre mes fans et moi pour nous rapprocher. »
Comment est née la Jordan Tatum 1 ? Jayson Tatum voulait porter une chaussure qui soit l'extension de son pied. Avec sa structure en plastique légère mais robuste, cette chaussure est enveloppée de mousse et présente des éléments en caoutchouc placés de manière stratégique pour une meilleure adhérence sur le terrain.
Pour réduire le poids, l'équipe de design a diminué le plus possible la quantité de caoutchouc, en l'utilisant uniquement dans les zones clés (sous la pointe et la plante de pied). Ce détail est là pour soutenir le jeu de Jayson Tatum, qui repose principalement sur l'avant-pied. Il offre une bonne adhérence pour s'élancer vers le panier.
On trouve aussi une grande unité Zoom Air à l'avant-pied, pour plus d'amorti, de réactivité et un bon ressenti du terrain. Elle permet d'être suffisamment proche du sol pour sauter, changer de direction et pivoter avec précision. L'empeigne en mesh est respirante et légère. Le col est rembourré pour maintenir la cheville.
Pour les enfants, Jayson Tatum voulait une chaussure facile à mettre et à retirer. En partenariat avec l'équipe de design Jordan Brand, il a participé à la création d'une version enfant de sa chaussure signature. Elle intègre un système innovant qui permet de mettre la chaussure sans les mains. Des instructions sont notées sur le talon pour les enfants qui veulent se débrouiller sans aide. Il suffit d'enfoncer le pied là où il est écrit « STEP », de le glisser dans la chaussure jusqu'à la pointe et le tour est joué !
Disponible le 7 avril 2023, la Tatum 1 existe en pointures adulte et enfant. Chaque membre de la famille pourra donc avoir sa paire de Tatum 1 pour improviser une partie de basket dès que l'envie s'en fera sentir. Une collection de vêtements a aussi été lancée en parallèle, inspirée des coloris Zoo et Barbershop de la Tatum 1. Cette collection propose notamment des basiques, comme des sweats à capuche et des t-shirts pour homme, femme et enfant.
Questions fréquemment posées
Est-ce que la Tatum 1 taille conformément à la pointure indiquée ?
Oui, la Tatum 1 est conforme à la pointure indiquée. Pour plus d'informations sur les pointures de chaussure, consulte les guides des tailles Nike pour les chaussures pour homme, femme ou enfant.
(Contenu apparenté : Comment mesurer son pied pour connaître sa pointure)
Quel est le prix de la Jordan Tatum 1 ?
Le prix de vente de la Tatum 1 est de 120 $ pour le modèle adulte, 90 $ pour le modèle ado et 75 $ pour le modèle enfant.
Quelle est la date de sortie de la Jordan Tatum 1 ?
La Tatum 1 sort le 7 avril 2023, pour toute la famille.