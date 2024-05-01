Nike dévoile les innovations technologiques de la Pegasus 41

Avant de concevoir la Pegasus 41, l'équipe de design Nike a recueilli l'avis des athlètes pour savoir ce qui manquait à la gamme Pegasus. En se basant sur leurs réponses, l'équipe a fait son possible pour rendre la Pegasus 41 non seulement résistante et fiable, mais aussi plus confortable. L'empeigne de la chaussure en mesh tissé est conçue pour être plus respirante et confortable que celle des modèles précédents.



La Pegasus 41 intègre aussi un nouveau système innovant au milieu du pied : Dynamic Fit. Avec ce système, le laçage de la chaussure est attaché à une bande interne au milieu, qui enveloppe l'ensemble du pied. Résultat : plus de maintien, de résistance et de confort.

Nouvelles caractéristiques, conception durable… la petite dernière de la gamme Pegasus nous propulse vers le futur de la chaussure. La Pegasus 41 sortira en juin 2024 sur Nike.com et chez certains revendeurs.