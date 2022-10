Faut-il s'entraîner quand on est malade ?

Inutile d'être au sommet de votre forme pour reprendre le sport, mais attendez au moins d'avoir récupéré 90 % de vos capacités. Cela implique que votre niveau d'énergie soit proche de la normale, que vous ayez l'esprit clair et que vous soyez de retour sur la bonne voie en termes d'hydratation et d'alimentation. Il se peut également que vous ressentiez à nouveau l'envie de faire du sport. « Tous les voyants sont donc au vert », indique Dennis Cardone.

En revanche, si vous avez encore des étourdissements, des courbatures, de la fatigue ou le souffle court, laissez-vous encore du temps pour récupérer avant de reprendre votre routine d'entraînement.

Comment faire du sport sans danger pendant votre rétablissement

Si vous décidez de faire du sport alors que vous êtes encore en convalescence, l'important est de le faire loin de la salle de sport et des autres. Et si vous avez contracté le virus de la COVID-19, veillez à bien vous reposer et à vous isoler pendant au moins cinq jours avant de faire du sport. D'après les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le premier jour correspond à la première journée complète qui suit l'apparition des symptômes ou le résultat positif au test de dépistage.



L'intensité de votre séance variera en fonction de vos symptômes et du temps qui s'est écoulé depuis votre dernier entraînement. Dans tous les cas, n'espérez pas être au top de vos capacités dès la séance de reprise. « Il est facile de perdre en force et en condition physique lorsqu'on n'a rien fait pendant plusieurs jours, et il faut du temps pour retrouver son niveau d'avant », explique Dennis Cardone.

Lorsque vous reprenez le sport, divisez au moins par deux l'intensité habituelle. « Cela va dépendre de la date à laquelle remonte votre dernier entraînement, mais diviser par deux l'intensité est une bonne règle de base », préconise Dennis Cardone.

Par exemple, si vous pratiquez le running et que vous reprenez après avoir été malade, divisez par deux la distance hebdomadaire que vous parcourez habituellement et réduisez votre allure. Songez à intégrer des activités cardio à faible impact comme le vélo, le rameur ou le vélo elliptique durant la première semaine ou les deux premières semaines de reprise pour augmenter progressivement l'impact et l'intensité, conseille le spécialiste. En revanche, cela n'est pas forcément judicieux si votre seule option pour pratiquer ces activités à faible impact implique d'aller à la salle de sport et d'exposer les autres à vos microbes.

Si votre entraînement de prédilection est la musculation, divisez au moins par deux le poids que vous soulevez habituellement. « Ce n'est pas le moment de tester votre charge maximum pour un soulevé de terre », précise Anjali Bharati. Nous vous conseillons également de réduire la longueur et la fréquence de vos entraînements.

Pour reprendre le sport après avoir été malade, les docteurs Bharati et Cardone recommandent de commencer par ces exercices :

Marche ou footing tranquille

Yoga doux

Entraînement de renforcement de faible intensité

Vélo à faible allure





Au contraire, voici selon eux les exercices à éviter absolument pendant votre rétablissement :

Entraînement fractionné de haute intensité (HIIT)

Running d'endurance

Cours collectifs de fitness

Entraînements en salle de sport

Sports d'hiver comme le ski

Quelle que soit l'activité choisie, pratiquez-la de manière à pouvoir facilement tenir une conversation.

Prêtez attention à vos sensations durant l'entraînement. Si tout va bien, augmentez l'intensité de 10-20 % et voyez comment vous vous sentez. Continuez à augmenter l'intensité par palier de 10-20 % jusqu'à retrouver votre niveau d'avant.

Si vous commencez à ressentir des étourdissements, des nausées, de la fatigue ou des courbatures, arrêtez l'entraînement ou réduisez son intensité.