Comment s'entraîner à la maison sans équipement

Vous avez trouvé le temps, vous avez votre programme d'entraînement et vous êtes prêt à tout donner. Mais tout d'un coup, vous réalisez que vous n'avez pas le bon équipement. Vous n'avez ni barre d'haltères pour les squats, ni bande de résistance pour les chest fly debout. Peut-être n'avez-vous pas d'équipement du tout.

L'important est de s'entraîner, quoi qu'il arrive. Si cela implique de remplacer l'équipement par autre chose ou de faire des modifications, peu importe : l'essentiel est que vous répondiez présent et que vous travailliez dur. En réalité, les entraînements que vous faites chez vous ou sans équipement peuvent être tout aussi efficaces que ceux effectués en salle de sport. Il suffit simplement de savoir quoi faire.

Que vous utilisiez seulement le poids de votre corps ou que vous travailliez avec un équipement limité, vous pourrez vous adapter à tout ce que votre entraînement requiert, quel que soit le matériel dont vous disposez. Voici comment procéder.

Astuce : vous trouverez plein d'entraînements au poids du corps dans l'application Nike Training Club en appliquant le filtre « sans équipement ».