Quatre conseils pour faire du sport pendant ses règles

Si vous souffrez parfois de syndrome prémenstruel (SPM), le sport peut être un remède efficace. Lorsque vous faites du sport, le taux de certains neurotransmetteurs spécifiques augmente dans votre organisme, y compris les endorphines, la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline, qu'on associe à une sensation de bonheur et de plénitude.



Par exemple, les endorphines agissent sur ce qu'on appelle les récepteurs opiacés du cerveau. Elles atténuent la perception de la douleur et renforcent le sentiment de bonheur et de bien-être. Des recherches ont démontré que l'activité physique entraîne une libération d'endorphines. Ainsi, si vous vous sentez de mauvaise humeur ou que vous ressentez des crampes douloureuses pendant vos règles, faire du sport peut vous aider à vous sentir mieux sur le plan biochimique.



Dans ses conclusions, une étude suggère que faire du sport pendant seulement 45 à 60 minutes, au moins trois fois par semaine pendant les règles peut entraîner une baisse significative des dysménorrhées, le terme scientifique utilisé pour désigner les règles douloureuses.



Les œstrogènes exercent une influence sur la production de certains neurotransmetteurs, notamment la sérotonine et la dopamine. Comme les œstrogènes sont au plus bas au début de votre cycle, la quantité de ces messagers chimiques essentiels se retrouve réduite.



Souvenez-vous, il a été montré que la sérotonine et la dopamine ont toutes deux des effets positifs sur l'humeur. Faire du sport peut toutefois vous aider à booster ces substances chimiques du bonheur, car un effort physique entraîne une libération de sérotonine et de dopamine, qui contrebalancera les effets de votre taux d'œstrogènes bas.



Autre avantage important : lorsque votre rythme cardiaque augmente pendant l'effort, la quantité de sang qui afflue vers le cerveau augmente. Et cela peut aider à dissiper cette sensation d'être dans le brouillard qui arrive souvent pendant les règles. Commencer la journée par des exercices physiques dissipera ce brouillard, et vous mettra en condition pour une journée productive.



Outre les avantages constatés sur le plan biochimique, il existe d'autres raisons pour lesquelles l'activité physique vous aidera à vous sentir mieux pendant vos règles. Parfois, lorsque vous ressentez des symptômes en lien avec vos règles, sortir de chez vous et bouger peut être une bonne solution pour vous changer les idées. Quoi que vous soyez en train de faire, essayez de prendre une pause pour vous promener en écoutant de la musique ou un podcast stimulant. Vous remarquerez rapidement que cela vous aidera à vous sentir moins fatiguée et à booster votre niveau d'énergie.



Si vous avez particulièrement du mal à vous motiver quand vous avez vos règles, essayez de vous entraîner avec quelqu'un. Cette période peut facilement faire dérailler votre programme d'entraînement, alors adaptez-le et trouvez des solutions pour que le sport reste un moment agréable plutôt que de tout laisser tomber.



Il peut également être judicieux de télécharger une application qui propose des entraînements conçus et guidés par des experts pour améliorer votre motivation.