Euro féminin 2022 : Never Settle, Never Done

Pendant des années, le monde a vu le football féminin sans cesse évoluer. Cet été, c'est lui qui occupera le devant de la scène. Cet événement est l'occasion de célébrer l'assurance et le talent extraordinaires des femmes d'aujourd'hui et des petites filles qui révolutionneront le jeu de demain.

Réalisé par Valentin Petit, notre nouveau film met en avant des joueuses de tous les horizons, comme la capitaine des Lionnes Leah Williamson, Marie-Antoinette Katoto de l'équipe française, Alexia Putellas de l'équipe de Barcelone, Ada Hegerberg de l'équipe norvégienne, Magda Eriksson et Pernille Harder de Chelsea, ainsi que la célèbre joueuse freestyle Rocky Hehakaija et des filles issues de clubs amateurs partout en Europe. Il mettra en évidence la vitesse, la technicité et la qualité du jeu féminin, qui atteint de nouveaux records.

Lorsqu'on lui demande ce que ce film signifie pour elle et pour le jeu, Rocky explique :

« Faire partie de ce projet est très important pour moi, c'est un rêve qui se réalise. J'ai grandi en regardant les célèbres publicités de Nike, je les recréais dans la rue avec mes amis. Nike montre au monde qu'il ne faut pas sous-estimer le football féminin, et que cette discipline ne s'arrêtera pas de sitôt. »