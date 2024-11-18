India Sardjoe

En 2022, India a donné une nouvelle dimension à l'univers du breaking. En six mois et à seulement 15 ans, la B-Girl a révolutionné la discipline en devenant championne des Pays-Bas, d'Europe et du monde. Et elle n'est pas près de s'arrêter.

Dernière mise à jour : 7 août 2026
2 min. de lecture
Athlète Nike : India Sardjoe

India Sardjoe

Discipline : breaking
Nationalité : néerlandaise
Date de naissance : 19/05/2006

« Je gagne pour progresser. C'est comme ça que je gère les hauts et les bas. Le travail acharné porte ses fruits. »

De twist en trick, India est portée par son courage. Plus jeune, elle était la seule fille de son équipe de foot. C'est comme ça qu'elle a appris à tenir bon, et sa témérité ne l'a plus jamais quittée. Si tu veux te mesurer à ses talents, c'est à tes risques et périls.

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Date de première publication : 18 novembre 2024

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