Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen est un athlète à part. Dès son plus jeune âge, il a réalisé des performances hors normes qui ont fait de lui une figure incontournable de l'athlétisme.

Dernière mise à jour : 7 août 2026
2 min. de lecture
Athlète Nike : Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen

Discipline : course de fond et de demi-fond
Nationalité : norvégienne
Date de naissance : 19/09/2000

« Pour atteindre la première marche du podium, tu dois avoir le bon état d'esprit. »

Avec ses frères, Henrik et Filip, Jakob règne en maître sur les pistes d'athlétisme. Habitué aux exploits, il détient notamment le record du 1 500 mètres et a réussi à passer sous la barre des 8 minutes au 3 218 mètres, une performance égalée par un seul autre athlète au monde.

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Date de première publication : 18 novembre 2024

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