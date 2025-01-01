ALEXIA PUTELLAS

Vêtements et chaussures de foot Alexia Putellas(58)

Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Crampons de foot pour terrain sec
Matériaux recyclés
Crampons de foot pour terrain sec
310 CHF
Nike Phantom 6 Low Elite Chaussure de foot à crampons pour terrain gras
Chaussure de foot à crampons pour terrain gras
320 CHF
Nike Phantom 6 Low Academy Chaussure de foot à crampons multi-surfaces
Chaussure de foot à crampons multi-surfaces
105 CHF
Nike Phantom 6 Low Academy Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
105 CHF
« J'AIME LA PRESSION. ELLE ME POUSSE À GAGNER. »
- Alexia
Nike Phantom 6 Low Academy Chaussure de foot à crampons pour terrain gras
Chaussure de foot à crampons pour terrain gras
110 CHF
Nike Phantom 6 Low Elite Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
310 CHF
Nike Phantom 6 Low Pro Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
185 CHF
Nike Phantom 6 Low Pro Crampons de foot pour terrain sec
Matériaux recyclés
Crampons de foot pour terrain sec
185 CHF
Nike Phantom 6 High Elite Crampons de foot pour terrain sec
Matériaux recyclés
Crampons de foot pour terrain sec
320 CHF
FC Barcelona 2025/26 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
120 CHF
FC Barcelona 2025/26 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
95 CHF
FC Barcelona 2025/26 Match 3e tenue Maillot de foot Authentic Nike Dri-FIT ADV Total 90 pour homme
Matériaux recyclés
Maillot de foot Authentic Nike Dri-FIT ADV Total 90 pour homme
175 CHF
Nike Pro Dri-FIT Legging pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Legging pour ado (fille)
40 CHF
Nike Phantom 6 Low Academy Chaussure de foot à crampons multi-surfaces
Chaussure de foot à crampons multi-surfaces
29 % de réduction
Nike Pro Short pour fille
Meilleure vente
Short pour fille
30 CHF
FC Barcelona 2025/26 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
120 CHF
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy LV8 Chaussures de foot multi-surfaces à crampons pour ado
Chaussures de foot multi-surfaces à crampons pour ado
29 % de réduction
Nike One Brassière de sport longue pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Brassière de sport longue pour ado (fille)
26 % de réduction
Nike Pro Haut à manches longues et demi-zip Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Haut à manches longues et demi-zip Dri-FIT pour fille
28 % de réduction
FC Barcelona 2025/26 Match Domicile Maillot de foot authentique Nike Dri-FIT ADV pour homme
Meilleure vente
Maillot de foot authentique Nike Dri-FIT ADV pour homme
175 CHF
FC Barcelona 2025/26 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour homme
120 CHF
FC Barcelona 2025/26 Match Extérieur Maillot de foot Authentic Kobe Dri-FIT ADV pour ado
Matériaux recyclés
Maillot de foot Authentic Kobe Dri-FIT ADV pour ado
155 CHF
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
Matériaux recyclés
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour homme
120 CHF
FC Barcelona 2024/25 Stadium Extérieur Maillot de foot replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Maillot de foot replica Nike Dri-FIT pour femme
120 CHF
Nike Pro Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
40 CHF
Nike Strike Pantalon de foot Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Pantalon de foot Dri-FIT pour femme
70 CHF
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
Matériaux recyclés
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
95 CHF
FC Barcelona 2025/26 Match 3e tenue Maillot de foot Authentic Nike Dri-FIT ADV Total 90 pour ado
Matériaux recyclés
Maillot de foot Authentic Nike Dri-FIT ADV Total 90 pour ado
155 CHF
FC Barcelona 2025/26 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour femme
120 CHF
FC Barcelona 2025/26 Match Extérieur Maillot de foot Authentic Kobe Dri-FIT ADV pour homme
Meilleure vente
Maillot de foot Authentic Kobe Dri-FIT ADV pour homme
175 CHF
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Chaussures de foot multi-surfaces à crampons pour ado
Chaussures de foot multi-surfaces à crampons pour ado
75 CHF
FC Barcelona 2025/26 Match Domicile Maillot de foot Authentic Nike Dri-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
Maillot de foot Authentic Nike Dri-FIT ADV pour femme
175 CHF
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour femme
Matériaux recyclés
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour femme
120 CHF
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Chaussure de foot en salle pour ado
Chaussure de foot en salle pour ado
75 CHF
FC Barcelona 2025/26 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour ado
95 CHF
Nike Academy Pantalon de foot Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Pantalon de foot Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike Academy Survêtement de foot tissé Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Survêtement de foot tissé Dri-FIT pour femme
94.95 CHF
Nike Strike Short de foot Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Short de foot Dri-FIT pour femme
45 CHF
Nike Total 90 Maillot de foot Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Maillot de foot Dri-FIT pour homme
77 CHF
Nike Academy Haut de foot à manches longues et col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Haut de foot à manches longues et col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike Strike Haut de foot à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Haut de foot à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
70 CHF
Nike Strike Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour femme
45 CHF
Nike Dri-FIT Strike Chaussettes de football montantes
Matériaux recyclés
Chaussettes de football montantes
22 CHF
FC Barcelona 2025/26 Match Extérieur Maillot de foot Authentic Kobe Dri-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
Maillot de foot Authentic Kobe Dri-FIT ADV pour femme
175 CHF
FC Barcelona 2025/26 Match Domicile Maillot de foot Authentic Nike Dri-FIT ADV pour ado
Matériaux recyclés
Maillot de foot Authentic Nike Dri-FIT ADV pour ado
155 CHF
Nike Academy Short de foot Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Short de foot Dri-FIT pour femme
30 CHF
FC Barcelona 2025/26 Match 3e tenue Maillot de foot authentique Nike Dri-FIT ADV Total 90 pour femme
Matériaux recyclés
Maillot de foot authentique Nike Dri-FIT ADV Total 90 pour femme
175 CHF
Nike Academy Haut de foot Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Haut de foot Dri-FIT pour femme
30 CHF

Vêtements et chaussures de foot Alexia Putellas : célèbre la légende

Des séances d'entraînement après le travail aux matchs décisifs pour ton équipe, notre gamme de chaussures et de vêtements Alexia Putellas t'aide à donner le meilleur de toi-même. Tu trouveras des hauts et des shorts aux coupes épurées qui te permettront de te déplacer naturellement sur le terrain, ainsi que des chaussures fabriquées dans des matériaux techniques pour assurer des performances exceptionnelles. Et grâce à notre large choix de tailles adulte et enfant, les athlètes de tous les âges pourront représenter leur icône pendant le match.


Réalise tes meilleures performances pour ton équipe grâce à une paire de chaussures de foot Alexia Putellas. Tu trouveras différents styles de crampons qui s'adaptent aux conditions du terrain sur lequel tu joues, ainsi que des modèles conçus pour les surfaces intérieures et synthétiques. Le motif d'adhérence Cyclone 360 te permet de marquer des arrêts brusques et de pivoter dans n'importe quelle direction. Sous le pied, l'amorti qui offre un bon maintien aide à absorber les chocs et les impacts pour protéger les muscles et les articulations. Sur la tige, tu verras les zones de contact NikeSkin : elles sont fabriquées en mesh technique qui garantit un meilleur contact avec le ballon pour améliorer ton contrôle et ta précision.


Parce que l'effort implique de transpirer, tu auras besoin de nos vêtements Alexia Putellas dotés de la technologie Nike Dri-FIT. Les fibres techniques évacuent la transpiration de ta peau vers la surface du tissu pour qu'elle puisse sécher plus vite. Nos matières possèdent également des propriétés respirantes pour favoriser une bonne circulation de l'air sur la peau. Toutes ces caractéristiques permettent d'évacuer rapidement l'excès de chaleur pour rester à l'aise et garder ta concentration plus longtemps.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des vêtements et des chaussures de foot Alexia Putellas portant la mention « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.


Évoluant au poste de milieu de terrain au FC Barcelone, Alexia Putellas est une légende du football féminin. Elle a remporté tous les grands trophées de club et toutes les récompenses individuelles en Europe. Son style repose sur une compréhension exceptionnelle du jeu et une précision infaillible. Nos chaussures Alexia Putellas sont conçues pour refléter ces qualités et aider les athlètes à réaliser leurs rêves.