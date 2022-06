Les quatre meilleures postures de yoga pour se détendre selon les experts

De manière générale, le stress touche un grand nombre de personnes, et à différents degrés. Heureusement, il existe quelques méthodes pour lutter contre cette tension émotionnelle et physique, notamment la pratique du yoga.

Même si pour réduire son niveau de stress, il faut souvent adopter toute une batterie de stratégies (développer de meilleures habitudes de sommeil ou encore relever des défis émotionnels), un aspect primordial consiste plus simplement à apprendre à se détendre plus régulièrement, explique le Dr Leela Magavi, psychiatre et Directrice médicale régionale de la clinique Community Psychiatry à Newport Beach, en Californie.

« À bien des égards, la relaxation est une compétence qui s'acquiert, explique-t-elle. Vous devez intégrer plus de moments réparateurs et enrichissants dans votre journée, avec des activités qui vous permettent de ressourcer votre corps et votre esprit. »

C'est là qu'intervient le yoga. D'après une étude publiée dans l'International Journal of Preventive Medicine, le yoga peut être considéré comme un traitement complémentaire. Les recherches menées dans le cadre de cette étude ont montré que cette pratique pouvait réduire l'anxiété, le stress et la dépression. Une autre étude, publiée dans la revue Stress & Health, a révélé que les personnes pratiquant régulièrement le yoga étaient moins réactives face aux situations stressantes. Elles parviennent mieux à se détendre, montrent plus d'autocompassion et pensent que leur vie a plus de sens.

Même si vous ne cherchez pas à renforcer le lien entre votre corps et votre esprit, le yoga est une manière de vous détendre davantage, d'après Benedicte Gadron, professeure de yoga au centre Hilton Head Health. C'est parce que la combinaison de mouvements, de respiration profonde et de pleine conscience peut vous permettre de faire une remise à zéro complète en cas de surmenage ou de fatigue extrême. Par exemple, des commentaires figurant dans l'International Journal of Preventive Medicine indiquent que l'association d'un travail de respiration de type yoga et d'un enchaînement de postures peut faire baisser la tension artérielle et le taux de cortisol, l'hormone associée à la réponse combat-fuite.

Pour démarrer une pratique de yoga propice à la détente, découvrez les postures et les conseils suivants.