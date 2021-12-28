7 conseils à suivre pour le running de nuit

L'un des inconvénients de courir le soir, c'est que ça peut perturber le sommeil. L'exercice physique fait augmenter le rythme cardiaque, et les taux d'adrénaline , de noradrénaline et d'endorphines, surtout pendant des séances longues ou intenses. Les endorphines en particulier t'apportent une sensation de bien-être, mais elles peuvent aussi stimuler le cerveau et compliquer l'endormissement.

« Il faudra peut-être plus de temps pour s'endormir, à cause du taux d'endorphines plus élevé qui tient généralement en éveil », prévient Victoria Rose. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors observe quel impact le sport pratiqué le soir a sur ta capacité à te détendre.

Faire du sport le soir peut aussi avoir une incidence sur tes cycles de sommeil. Une méta-analyse publiée en 2021 dans la revue Sleep Medicine Reviews a conclu qu'une activité sportive intense comme les tempo runs ou les entraînements de vitesse avant d'aller au lit réduisait le sommeil paradoxal (la phase de sommeil la plus réparatrice), ce qui nuisait à la qualité du sommeil. Au cours d'un cycle de sommeil, tu passes des stades 1 et 2 (sommeil léger) au stade 3 (sommeil profond) et enfin au stade 4 (sommeil paradoxal). Le sommeil paradoxal représente environ un quart du sommeil total, et c'est le stade durant lequel on rêve.

D'après la National Sleep Foundation, les personnes qui enchaînent cinq ou six cycles de sommeil complets (l'équivalent de 7,5 à neuf heures de sommeil par nuit) ont plus de chances de se réveiller reposées et en forme par rapport à celles qui comptabilisent moins d'heures de sommeil.

Les recherches montrent qu'un sommeil de qualité est essentiel à une bonne récupération après le sport. Quand on dort mal, ça favorise l'inflammation, ce qui entrave la réparation musculaire, le stockage de glycogène dans les muscles et les performances cognitives le lendemain (comme les temps de réaction, le jugement et la prise de décision). D'autres études indiquent qu'un manque de sommeil peut nuire aux performances sportives. Ça altère le processus de récupération musculaire vital après l'entraînement.

Chaque personne réagit différemment au sport. Certaines s'endorment très facilement après avoir couru tard le soir. Observe la manière dont un run tardif affecte ta capacité à bien dormir. Si tu ne perçois aucune différence entre ton hygiène de sommeil post-run ou une fois que tu as récupéré, il se pourrait bien que les runs de nuit soient faits pour toi. Mais fais bien attention à réduire (ou consulter un médecin) si tu constates le moindre changement.

Si tu remarques que tu débordes encore d'énergie avant d'aller au lit ou que tu te réveilles sans avoir rechargé les batteries, essaye de déplacer ton run plus tôt dans la journée, si possible. Et surtout, si tu souffres de troubles du sommeil, parles-en à ton médecin pour trouver une solution.

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