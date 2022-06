Comment savoir si vous souffrez d'épuisement par la chaleur et les conseils des médecins pour y remédier

Il est important de faire attention à cette sensation initiale de léger malaise, d'après le Dr Casey Batten, directeur des soins primaires de médecine du sport à l'Institut Cedars-Sinai Kerlan-Jobe de Los Angeles et médecin en chef des soins primaires de médecine du sport pour l'équipe de football américain des Rams de Los Angeles.

« Les signes commencent généralement par une impression de ne pas être très en forme, qui peut se manifester par un coup de fatigue et une sensation de faiblesse, explique-t-il. Ensuite, si vous continuez à faire de l'exercice, vous développerez probablement d'autres symptômes d'épuisement par la chaleur, qui s'ajouteront à cette sensation. » Ces symptômes sont notamment :

Transpiration abondante

Nausée

Vertiges

Peau moite et froide

Maux de tête

Irritabilité

Soif

Quantité d'urine réduite

Température corporelle plus élevée

Étourdissements

Pouls rapide

Lorsque l'épuisement par la chaleur s'amplifie, le changement peut être rapide : vous pouvez passer d'une légère sensation de malaise à des symptômes aggravés en 10 à 15 minutes. De plus, il est même possible que vous constatiez une absence de transpiration, selon Anjali Bharati, docteure en médecine ostéopathique et médecin urgentiste au Lenox Health Greenwich Village à New York. Ce phénomène est dû au fait que votre corps devient incapable de réguler correctement sa température. Votre peau devient donc sèche et chaude, même si vous transpiriez abondamment il y a très peu de temps.

D'après Anjali Bharati, lorsque vous atteignez ce stade d'épuisement par la chaleur, vous pouvez également ressentir des crampes abdominales et excréter de l'urine foncée, de la couleur du thé ou d'une boisson au cola, en raison de votre déshydratation. Vous avez peut-être également du mal à vous lever ou avez la tête qui tourne et le cœur qui bat très vite lorsque vous y parvenez.

Si vous continuez à faire de l'exercice malgré l'aggravation des symptômes d'épuisement par la chaleur, vous risquez de subir un coup de chaleur. Lorsque cela arrive, la température corporelle peut monter jusqu'à 41 °C en 15 minutes, selon le CDC.

Le développement d'une rhabdomyolyse, parfois appelée rhabdo, un trouble associé au stress thermique et à l'effort physique prolongé, peut être une autre complication potentielle. Lorsque ce problème survient, des tissus musculaires meurent et leurs électrolytes et protéines sont libérés dans le système sanguin, ce qui peut potentiellement entraîner un rythme cardiaque irrégulier, des lésions rénales et des crises d'épilepsie.

La meilleure chose à faire ? Traiter l'épuisement par la chaleur dès que vous détectez des symptômes précoces, même en cas de doute. Lorsque vous faites du sport dans un environnement chaud et humide, la prudence est toujours de mise.