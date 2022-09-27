Comment mieux dormir naturellement la nuit, selon les spécialistes

La nourriture que vous consommez influence votre sommeil. C'est pourquoi Amy Shapiro, titulaire d'une maîtrise en sciences et diététicienne agréée, recommande de consommer des aliments qui peuvent vous aider à vous détendre et vous relaxer, en particulier à l'approche du coucher.

Noix : les fruits à coque, particulièrement les amandes et les noix, favorisent le sommeil. Voici pourquoi : « Les noix sont l'une des meilleures sources de mélatonine, [l'] hormone du sommeil », explique Amy Shapiro. Elle explique que ce type de fruit à coque en particulier est également une bonne source d'acide alpha-linolénique, ou ALA, un acide gras oméga-3 très courant. Le corps transforme ensuite l'ALA des fruits à coque en deux acides gras oméga-3, appelés acide docosahexaénoïque (DHA) et acide eicosapentaénoïque (EPA).

« Le DHA peut augmenter la production de sérotonine, ce qui [vous] aide à vous endormir », indique-t-elle. Pour des résultats optimaux, elle conseille de consommer entre huit et dix noix (une poignée) 30 minutes à une heure avant d'aller dormir. Cela correspond à une portion de fruits à coque. vous n'obtiendrez pas forcément le même effet avec une quantité plus petite.

Amandes : les amandes sont également riches en mélatonine, tout en présentant aussi un oligo-minéral important : le magnésium.

« [Il s'agit] d'un nutriment qui détend nos muscles et notre système nerveux, réduit les inflammations et améliore ainsi la qualité du sommeil », précise Amy Shapiro. Ainsi, 28 grammes d'amandes (environ 23 amandes) représentent 19 % de vos besoins journaliers en magnésium, ajoute-t-elle. Voilà pourquoi les consommer entre 30 minutes et une heure avant de dormir peut vous apporter un sommeil réparateur.

Kiwi : si vous être allergique aux fruits à coque ou que vous n'aimez pas ça, Amy Shapiro recommande d'ajouter du kiwi à votre collation du soir.

« Les kiwis contiennent 71 % des apports journaliers en vitamine C et sont riches en caroténoïdes », explique-t-elle. « La vitamine C et les caroténoïdes sont de puissants antioxydants et les antioxydants réduisent les inflammations, améliorant donc la qualité du sommeil. »

Elle met en avant une étude de 2011 sur quatre semaines qui a démontré que consommer deux kiwis une heure avant d'aller se coucher avait aidé les participants à s'endormir 42 % plus vite que lorsqu'ils n'avaient rien mangé avant d'aller se coucher.