Comment commencer ou recommencer une routine bien-être

Qui n'a pas juré que, cette année, il obtiendrait des abdos visibles, que son assiette ne contiendrait désormais que des protéines maigres, des légumes frais et des céréales complètes, et qu'une nuit de huit heures de sommeil deviendrait la norme.



Puis vient le mois de février.



« Une fois qu'une routine bien-être a perdu son attrait de départ et que la réalité nous rattrape, on commence à se dire : "Je n'ai pas besoin de faire ça" ou "Je le ferai demain", et cette routine tombe à l'eau », explique le Dr Sasha Heinz, psychologue du développement et coach mental, spécialisée dans la définition d'objectifs et le changement de comportement. Les chercheurs de l'université de Scranton ont quantifié ce phénomène dans une étude majeure portant sur 200 personnes prenant des résolutions à Nouvel An : seuls 19 % ont conservé leurs changements positifs pendant au moins deux ans. C'est parce que la plupart des gens ont fait peu d'efforts pour renforcer et soutenir leurs nouveaux objectifs : leurs bonnes intentions de départ sont donc tombées à l'eau.



Que vous fassiez partie de ces 81 % ou que vous ayez récemment abandonné votre routine bien-être, vous pourrez adopter n'importe quelle habitude saine en suivant ces étapes.