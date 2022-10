Quels avantages y a-t-il à faire de la corde à sauter tous les jours ?

La corde à sauter n'est pas une activité réservée uniquement aux enfants. Il s'agit d'un exercice polyvalent souvent pratiqué à l'échauffement, et qui peut même constituer un élément essentiel d'un entraînement.

Pour Mike Matthews, coach personnel certifié ISSA et auteur de Muscle for Life: Get Lean, Strong, and Healthy at Any Age!, la corde à sauter est un exercice qui peut naturellement être intégré à tous les types d'entraînement.

« Vous pouvez sauter à la corde à une allure lente et régulière si vous souhaitez faire un exercice de cardio de faible impact à rythme constant. Pour un entraînement inspiré du HIIT, certaines techniques comme les montées de genoux ou les double-unders (lorsque la corde passe deux fois sous les pieds à chaque saut) permettent d'augmenter l'intensité de l'effort », explique-t-il. « De plus, si le temps vous manque et que vous recherchez un entraînement efficace qui cible l'ensemble du corps, la corde à sauter est une excellente solution. »

Le mouvement répétitif de la corde à sauter permet non seulement d'augmenter le rythme cardiaque, de solliciter les muscles des bras et des jambes et de brûler des calories, mais il peut aussi améliorer l'humeur. Et si vous trouvez que sauter à la corde est une activité amusante, il y a de fortes chances que vous en fassiez régulièrement. Une étude de 2020 publiée dans la revue Frontiers in Psychology a déterminé que les personnes qui trouvent une activité physique amusante et stimulante, quelle que soit la nature de cette activité, sont plus enclines à la pratiquer souvent.

La corde à sauter est également un exercice sans danger qui peut se pratiquer à tout âge. Une méta-analyse de 2018 regroupant neuf études et publiée dans la revue Sports Medicine a conclu que trois séances de corde à sauter par semaine (avec trois séries de 10 sauts, et 60 secondes de récupération entre chaque série) peuvent renforcer les muscles chez les adultes de 50 ans. Il est toutefois important de noter que les personnes ayant participé aux études ne souffraient d'aucun problème médical susceptible d'entraver leurs mouvements. Veillez à consulter votre médecin pour déterminer si la corde à sauter peut être un exercice efficace pour vous.