À l'origine du design : ACG Smith Rock

En quittant le parking, un lien palpable s'était créé entre nous. Nous étions tous surexcités en progressant prudemment sur les routes couvertes de neige pour rentrer à Portland, impatients de transposer sur la planche à dessin ce que nous avions appris les uns des autres et du temps passé en pleine nature. Et c'est pour cette raison que le travail de création devrait se faire en extérieur. On voit des choses qu'on ne trouve pas dans un bureau ; on peut puiser dans ce qui nous entoure et s'inspirer de son énergie, comprendre les difficultés qui font partie de cet environnement et réfléchir sur l'exploration d'un endroit en faisant appel à tous ses sens. Cela permet de tester des théories, d'échanger des idées et de s'appuyer sur l'énergie collective des personnes et des lieux.



Lorsque nous nous associons à un lieu pour créer quelque chose de nouveau, nous parlons en son nom. Les endroits que nous avons choisis comme source d'inspiration sont des endroits sauvages, où règne la magie pure de la nature. Et lorsque nous parlons au nom de la nature, nous parlons au nom de la Terre, et la Terre parle pour nous tous.