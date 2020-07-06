Pas de salle de sport, pas de problème : les 5 meilleurs entraînements à la maison à essayer dès maintenant
Coaching
Vous restez chez vous et avez besoin de transpirer ? Nous sommes là pour vous aider à renforcer vos abdominaux, vos bras, vos fessiers et vos jambes. Créés, utilisés et plébiscités par les coachs Nike eux-mêmes, ces entraînements à la maison de qualité peuvent être réalisés dans un espace restreint de la taille de votre corps. Ils ne nécessitent qu'un équipement minimal, voire pas d'équipement du tout, mais ils vous permettent d'atteindre les objectifs que vous visez.
Des circuits de renforcement musculaire aux entraînements HIIT brûleurs de calories, en passant par des exercices de stimulation énergétique et enchaînements relaxants, avec des progressions et des variantes adaptées à tous les niveaux de forme physique : le plus difficile sera de choisir par où commencer...
Entraînement n° 1
Ceinture abdominale explosive
Travaillez vos abdominaux inférieurs et supérieurs ainsi que vos obliques en 10 minutes avec cette combinaison corsée d'exercices pour la ceinture abdominale : crunchs, rotations et planches... vous allez adorer (ou adorer détester).
Durée : 10 minutes
Niveau : débutant
Idéal pour : renforcement
Équipement : tapis/aucun
Format : basé sur le temps
Durée : 10 minutes
Niveau : débutant
Idéal pour : renforcement
Équipement : tapis/aucun
Format : basé sur le temps
Entraînement n° 2
Entraînement HIIT 10 minutes : jambes et abdos
Travaillez le bas du corps, les abdominaux et le cardio avec cet entraînement HIT rapide et extrêmement efficace. Suivez cet entraînement si vous avez un emploi du temps serré ou si vous voulez brûler des calories supplémentaires après votre séance habituelle.
Durée : 10 minutes
Niveau : débutant
Idéal pour : endurance
Équipement : aucun
Format : basé sur le temps
Durée : 10 minutes
Niveau : débutant
Idéal pour : endurance
Équipement : aucun
Format : basé sur le temps
Entraînement n° 3
Echaînement réparateur de Yoga
Besoin d'apaiser vos muscles endoloris ou de retrouver calme et sérénité ? Cet enchaînement réparateur est idéal pour ralentir le rythme. Concentrez-vous sur votre respiration pour vous détendre totalement.
Durée : 20 minutes
Niveau : débutant
Idéal pour : mobilité
Équipement : aucun
Format : basé sur le temps
Durée : 20 minutes
Niveau : débutant
Idéal pour : mobilité
Équipement : aucun
Format : basé sur le temps
Entraînement n° 4
Des bras à exhiber
Travaillez vos épaules, vos biceps et vos triceps avec cet entraînement de 20 minutes simple et efficace, dédié au haut du corps. Pratiquez-le seul ou associez-le à un entraînement cardio ou axé sur la ceinture abdominale pour renforcer le corps entier.
Durée : 20 minutes
Niveau : intermédiaire
Idéal pour : renforcement
Équipement : haltères
Format : basé sur le temps
Durée : 20 minutes
Niveau : intermédiaire
Idéal pour : renforcement
Équipement : haltères
Format : basé sur le temps
Entraînement n° 5
Entraînement complet
Si vous vouliez un entraînement complet et intense, ne cherchez plus. Travaillez votre corps de la tête aux pieds et accélérez votre rythme cardiaque avec cette séance haute intensité de 45 minutes à réaliser dans votre salon. Vous n'avez aucun équipement ? Pas de problème : tous les exercices se font au poids du corps.
Durée : 45 minutes
Niveau : intermédiaire
Idéal pour : endurance
Équipement: aucun
Format : basé sur le temps
Durée : 45 minutes
Niveau : intermédiaire
Idéal pour : endurance
Équipement: aucun
Format : basé sur le temps