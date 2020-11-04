Dormez-vous suffisamment ?
Coaching
Par Nike Training
Observez votre état de fatigue en journée pour savoir si vous dormez assez
Ce n'est pas un hasard si vous avez toujours entendu dire qu'une bonne nuit de sommeil doit durer huit heures : des recherches le prouvent. « Néanmoins, certains ont besoin de 9 ou 10 heures de sommeil pour se sentir bien. Si vous vous entraînez de manière intensive, vous aurez besoin de dormir un peu plus que d'habitude. Ce qui est inquiétant, c'est que la plupart des gens dorment seulement 6 heures ou 6 heures 30 », nous révèle Shona Halson, spécialiste de la récupération et professeure agrégée à la faculté des sciences du comportement et de la santé de l'Université catholique australienne.
Pour savoir combien d'heures il vous faut, le mieux est d'écrire l'heure à laquelle vous vous couchez et celle à laquelle vous vous réveillez. Les montres et autres appareils dédiés au suivi du sommeil ne sont pas toujours fiables et ont tendance à surestimer votre temps de sommeil. Une fois que vous savez combien de temps vous dormez en moyenne chaque nuit, observez comment vous vous sentez en journée, conseille Shona. « Comment vous sentez-vous au réveil ? Avez-vous besoin de plusieurs tasses de café pour passer à l'action ? »
« Le soir, quand vous regardez la télévision sur votre canapé, avez-vous tendance à vous assoupir ? Si oui, dormez une demi-heure de plus jusqu'à ce ça ne se produise plus. »
Shona Halson
Le fait de vous sentir naturellement bien lorsque vous démarrez la journée est un bon indicateur pour savoir que vous dormez suffisamment, mais il est aussi important d'observer comment vous vous sentez en fin d'après-midi et le soir. « Lorsque vous rentrez chez vous et que vous vous arrêtez à un feu de circulation, vous arrive-t-il de décrocher et d'avoir une sensation d'endormissement ? Le soir, quand vous regardez la télévision sur votre canapé, avez-vous tendance à vous assoupir ? Si oui, dormez une demi-heure de plus jusqu'à ce que ça ne se produise plus », propose Shona.
Si vous vous sentez alerte de votre réveil jusqu'au moment d'aller vous coucher, alors votre temps de sommeil est parfait.
Faitez-en une habitude : nous vous encourageons à mesurer et évaluer votre sommeil pour avoir un point de référence. Gardez un calepin à côté de votre lit et faites un suivi pendant une semaine. Quand vous vous réveillez le matin, consignez vos heures d'endormissement et de réveil. Une ou deux fois par jour, notez si vous vous sentez fatigué et l'heure qu'il est. À chaque fois que vous écrirez quelque chose dans votre journal de sommeil, félicitez-vous mentalement (« Bon boulot ! »). Au bout d'une semaine, vous pourrez regarder vos notes et appliquer les conseils de Shona en avançant votre heure de coucher de 30 minutes jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus de fatigue durant la journée.