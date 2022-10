Triff die Basketballspielerin und MVP A'ja Wilson

Doch auch A'jas Engagement abseits des Basketballcourts macht von sich reden. Ihre A'ja Wilson Foundation hilft Kindern, die an Legasthenie leiden, und ihren Familien und engagiert sich im Kampf gegen Mobbing. Aja ist zudem eine der führenden Stimmen in der WNBA, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Während des letzten US-Wahlkampfs schloss sie sich einer Gruppe von Athletinnen und Athleten an, die zum Wählen aufriefen. Zu Ehren ihres großen Einflusses auf und neben dem Spielfeld gab ihr College eine Statue von A'ja in Auftrag, die im Innenhof der Arena stehen wird, in der sie sich als College-Sportlerin einen Namen gemacht hat.