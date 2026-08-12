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Basketballschuhe

Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Basketballschuh
Bald verfügbar
Giannis Freak 8 LX
Basketballschuh
CHF 145
A'Two "White Label LX"
A'Two "White Label LX" A'ja Wilson Basketballschuh
Frisch eingetroffen
A'Two "White Label LX"
A'ja Wilson Basketballschuh
CHF 185
Sabrina 4 "Light Work"
Sabrina 4 "Light Work" Basketballschuh
Bald verfügbar
Sabrina 4 "Light Work"
Basketballschuh
CHF 150
Ja 4 "Nightmare"
Ja 4 "Nightmare" Basketballschuh
Bald verfügbar
Ja 4 "Nightmare"
Basketballschuh
CHF 150
"LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG. DER SABRINA 4 VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN."
"LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG. DER SABRINA 4 VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN."
– Sabrina Ionescu
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Giannis Freak 8 "Buckitos" Basketballschuh
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Basketballschuh
CHF 130
KD19
KD19 Basketballschuh
KD19
Basketballschuh
CHF 185
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketballschuh
Jetzt in SNKRS
Kobe III Protro
Basketballschuh
CHF 220
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketballschuh (Herren)
Kobe III Low Protro
Basketballschuh (Herren)
CHF 220
Book 2 „Tigers“
Book 2 „Tigers“ Basketballschuh
Frisch eingetroffen
Book 2 „Tigers“
Basketballschuh
CHF 185
A'Two "Pinkies Up"
A'Two "Pinkies Up" A'ja Wilson Basketballschuh
A'Two "Pinkies Up"
A'ja Wilson Basketballschuh
CHF 160
Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" Basketballschuh
Ja 3 "Animal Pack"
Basketballschuh
CHF 155
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketballschuh
+1
LeBron Witness 9
Basketballschuh
CHF 125
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketballschuh
Nike G.T. Cut Academy 2
Basketballschuh
CHF 115
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketballschuh
Giannis Immortality 5
Basketballschuh
CHF 105
Kobe VIII
Kobe VIII Basketballschuh (ältere Kinder)
Jetzt in SNKRS
Kobe VIII
Basketballschuh (ältere Kinder)
CHF 140
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketballschuh
Frisch eingetroffen
LeBron XXIII
Basketballschuh
CHF 230
Book 2 "Sunburst"
Book 2 "Sunburst" Basketballschuh
Book 2 "Sunburst"
Basketballschuh
CHF 170
Kobe III Low
Kobe III Low Basketballschuh (ältere Kinder)
Kobe III Low
Basketballschuh (ältere Kinder)
CHF 135
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketballschuh
LeBron Witness 9
Basketballschuh
CHF 135
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Basketballschuh
Kobe 9 Low Protro
Basketballschuh
CHF 210
Nike S.T. Charge
Nike S.T. Charge Basketballschuh
Nike S.T. Charge
Basketballschuh
CHF 150
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Basketballschuh
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Basketballschuh
CHF 230
Nike Court Vision Low Suede
Nike Court Vision Low Suede Herrenschuh
Nike Court Vision Low Suede
Herrenschuh
CHF 94.95
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herrenschuh
Nike Air Force 1 '07
Herrenschuh
CHF 135

Basketballschuhe und -Sneaker: verwirkliche deine sportlichen Träume

Unsere Basketballkarriere begann in den 1980er-Jahren mit unseren allerersten Air Jordans. Seitdem entwickeln wir innovative Basketballschuhe. Nike Basketballschuhe bieten eine hervorragende Bodenhaftung auf dem Spielfeld für unvergleichliche Kontrolle. Innen sorgt eine reaktionsfreudige Dämpfung für den Schutz, den dein Körper braucht. So kannst du jede Bewegung souverän ausführen. Wähle aus verschiedenen Schaftdesigns, die zu deinem Spielstil passen.


Durchdachte Konstruktion


Wir stellen unsere Nike Basketball-Sportschuhe aus leichten Materialien her, damit du frei fliegen kannst. Für maximale Beweglichkeit solltest du dich für Low-Top-Basketballschuhe entscheiden. Sie sitzen perfekt unter dem Knöchel und sind kaum spürbar. Brauchst du zusätzlichen Halt? Dann wähle Nike Basketballschuhe mit einem Design, das den Knöchel umschließt und deine Gelenke zusätzlich schützt. Da du bei intensiver Anstrengung ins Schwitzen kommst, verwenden wir atmungsaktive Materialien für eine optimale Luftzirkulation. Darüber hinaus findest du strategisch platzierte Belüftungseinsätze in Bereichen, in denen viel Wärme entsteht. So behältst du auch bei den härtesten Matches einen kühlen Kopf und bleibst konzentriert.


Stützende Innensohlen


Blitzschnelle Drehungen. Rasante Sprints. Unglaubliche Sprünge und Landungen. Egal, welchen Spielstil du bevorzugst, die Action auf dem Spielfeld kann für deinen Körper ganz schön anstrengend sein. Unsere Basketball-Turnschuhe sind mit stoßdämpfendem Schaumstoff in der Sohle ausgestattet. Dieser absorbiert den Aufprall, sodass du dich sicher bewegen kannst. Wenn du noch mehr Schwung in deinen Schritt bringen möchtest, solltest du nach Schuhen mit unseren bewährten Nike Air-Elementen Ausschau halten. Sie bieten dir die zusätzliche Dämpfung, die du brauchst, ohne dass sie dich zusätzlich belasten. Außerdem vermitteln dir die reaktionsfreudigen Materialien ein kraftvolles, energiegeladenes Laufgefühl. Mit anderen Worten: Du kannst das Spielfeld dominieren.


Der richtige Grip


Unsere Nike Basketball-Sneaker sind mit speziell entwickelten Sohlenprofilen ausgestattet, die auf der Grundlage von Daten von Athlet:innen aus dem realen Spielbetrieb entwickelt wurden. Die konturierten Rillen können in verschiedene Richtungen gebogen und gelenkt werden. Das garantiert eine hervorragende Traktion, in welche Richtung du dich auch bewegst. Du suchst superleichte Schuhe ohne Kompromisse bei der Stabilität? Dann wähle ein Paar mit strategisch platzierten Aussparungen. Gleichzeitig stellt das robuste Gummimaterial sicher, dass dir deine Basketball-Turnschuhe auch auf lange Sicht treue Dienste leisten.


Basketballschuhe für kleine Füße


Wir bei Nike sind der Meinung, dass junge Sportler:innen dieselbe hochwertige Sportbekleidung verdienen wie ihre Vorbilder. Deshalb fertigen wir unsere Basketballschuhe in Kindergrößen aus den gleichen hochwertigen Materialien und mit den gleichen technischen Details wie unsere Kollektion für Erwachsene. Dazu gehören griffige Außensohlen, unterstützende Polsterungen und leichte, atmungsaktive Obermaterialien. So erhalten angehende Sportler:innen die Unterstützung, die sie benötigen, und können voller Selbstvertrauen ihre Fähigkeiten verbessern. Und weil sich der Nachwuchs beim Spielen gerne an den Profis orientiert, gibt es Designs, die von einigen der bekanntesten Basketball-Superstars inspiriert sind.


Für die Zukunft des Sports


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt. Zudem verwenden wir alte Plastikflaschen, Teppiche und Fischernetze für die Herstellung von hochleistungsfähigem Garn für unsere Kleidung. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Basketballschuhe mit dem Label „Nachhaltige Materialien“.