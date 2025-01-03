Die Vor- und Nachteile täglicher Läufe

Zahlreiche Studien der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass es Vorteile hat, nach einem festen Zeitplan zu laufen. So kann sich regelmäßiges Laufen zum Beispiel positiv auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit, die Gehirnfunktion und sogar die Stimmungsregulierung auswirken – aber kann es auch zu viel werden? Ist es schlecht, jeden Tag zu laufen?

Wie bei jeder Frage in Zusammenhang mit dem Sport lautet die Antwort: Es kommt darauf an. Deine gesamte kardiorespiratorische Fitness, die Dauer und Intensität deiner Läufe sowie deine Regenerationsstrategien spielen eine Rolle dabei, ob tägliches Laufen gut für dich ist oder nicht. Für viele Menschen kann das tägliche Laufen ein Übertraining bedeuten, was wiederum ein höheres Risiko für Verletzungen durch Überlastung und Ermüdung mit sich bringt. Aber erfahrene Läufer:innen mit einem richtigen Programm und einer festen Routine können durch das tägliche Laufen ein Gefühl der Beständigkeit und des Fortschritts erhalten.

Woher weißt du, zu welcher Gruppe du gehörst? Hier erfährst du mehr über die Vor- und Nachteile des täglichen Laufens. So kannst du entscheiden, ob du täglich laufen oder ein paar Erholungstage in deine Routine einplanen möchtest.