Gelungene Aufbewahrungsmöglichkeiten für Schuhe

Ganz gleich, ob du deine beeindruckende Sneakersammlung verstauen willst, deine Fitnessschuhe unterbringen möchtest oder Ordnung in einen viel zu kleinen Kleiderschrank bringen musst – das Aufbewahren von Schuhen kann eine Herausforderung sein. Und seien wir ehrlich: Die Schuhe vor der Haustür zu parken ist zwar verlockend, aber das funktioniert einfach nicht.

"Schuhe aufzubewahren kann eine ziemliche Kunst sein, vor allem, wenn du eine Menge davon hast", sagt Jean Prominski, zertifizierte professionelle Aufräumerin und Gründerin von Seattle Sparkle, einem Unternehmen für Ordnung im Haushalt. "Du sorgst nicht nur dafür, dass du alle Paare zusammenhältst, damit du die gewünschten Schuhe jederzeit findest. Wenn Schuhe richtig aufbewahrt werden, halten sie auch länger."

Für eine solche Ordnung gibt es viele Möglichkeiten – von komplexen Lösungen zum Aufbewahren von Schuhen mit zusätzlichen Regalen bis hin zu einfacheren Lösungen, wie z. B. durchsichtige Schuhkartons mit einer praktischen Klappe zum Präsentieren deiner Sneaker. Nachfolgend findest du außerdem Ideen für die Aufbewahrung von Schuhen in kleinen Räumen, wie z. B. in einer Abstellkammer, sowie dekorative Akzente, mit denen du schmutzige Sneaker im Handumdrehen verschwinden lassen kannst.

(Verwandter Artikel: So reinigst du deine Schuhe)