So reinigt man Nike Air Force 1 Schuhe

Während ein feuchtes Tuch und ein sanftes Reinigungsmittel gegen viele Flecken auf deinen Schuhen wirken, könnte ein Spezialreiniger für hartnäckigere Flecken erforderlich sein. Zum Entfernen von Grasflecken kannst du Reinigungsalkohol, Essig oder einen Lederreiniger verwenden.

Tauche zunächst einen Wattebausch oder ein Tuch in Isopropylalkohol ein und betupfe den Fleck damit. Vielleicht hilft das bereits. Falls nicht, gib weißen Essig auf den Fleck und lass ihn 30 Minuten einwirken, bevor du die Stelle mit einer Zahnbürste reinigst. Du kannst zur Fleckenbekämpfung auch einen speziellen Lederreiniger kaufen.

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