So reinigst du deine Fußballschuhe

Wenn du weißt, was du bei der Reinigung und beim Tragen von Fußballschuhen nicht tun solltest, kannst du Schäden vermeiden und die Lebensdauer deiner Schuhe verlängern.

Deine Fußballschuhe einfach in die Waschmaschine und den Trockner zu werfen, mag zwar bequem sein. Dadurch können aber das Obermaterial und die Fußplatte des Schuhs ruiniert werden. Aus diesem Grund solltest du sie unbedingt mit einer milden Reinigungsmittellösung wie einer Mischung aus Waschmittel und warmem Wasser von Hand waschen und an der Luft trocknen lassen.

Tipp: Verwende unbedingt ein mildes Reinigungsmittel. Bleichmittel und aggressive Chemikalien greifen synthetische Materialien an und können die Farbe und Textur des Fußballschuhs beeinträchtigen.

Wenn du deine Schuhe von Hand wäschst, solltest du sie nicht vollständig in Wasser einweichen, insbesondere nicht wenn die Schuhe aus Strick-Obermaterial bestehen wie etwa der Nike Flyknit und Gripknit. Wische Schmutz und Flecken mit einem feuchten Waschlappen und der Reinigungslösung ab, bevor du sie gründlich abspülst.

Schnürsenkel separat reinigen. Nimm sie aus den Schuhen und leg sie in ein Wäschenetz, bevor du sie zusammen mit der nächsten Wäsche in die Waschmaschine gibst. Sie sind aber nicht für den Trockner geeignet. Die übermäßige Hitze kann die Plastikenden der Schnürsenkel beschädigen oder dazu führen, dass die Schnürsenkel einlaufen.

Sobald deine Fußballschuhe trocken sind, sind sie bereit für das Spiel. Du solltest deine Fußballschuhe aber nur auf dem richtigen Untergrund tragen. Wenn du etwa Fußballschuhe, die für Kunstrasen bestimmt sind, auf harten Oberflächen wie Asphalt und Kopfsteinpflaster trägst, kommt es zu einem schnelleren Verschleiß der Stollen und auch die Fußplatte nutzt sich schneller ab.

Tipp: Bewahre die Fußballschuhe in einer Sporttasche auf und hol dir Slides von Nike, wenn du gerade nicht auf dem Platz stehst.