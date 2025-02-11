So entfernst du Gerüche aus deinen Schuhen

Keine Socken zu tragen führt mit Sicherheit zu Schweiß im Schuh und damit zur Geruchsbildung. "Schwitzen selbst verursacht nicht den Geruch, aber die Bakterien auf deiner Haut mögen Feuchtigkeit, sodass sie von einer feuchten Umgebung angezogen werden", sagt Erica Coviello – zertifizierte Personal Trainerin, RRCA-zertifizierter Laufcoach und ehemalige Lehrerin für Naturwissenschaften. "Die Gerüche entstehen durch die Stoffwechselprodukte, die diese Mikroorganismen bei der Zersetzung ihrer Nährstoffe produzieren."

Die richtigen Socken leiten Feuchtigkeit von der Haut ab, halten die Füße trocken und helfen so, das Wachstum von Bakterien zu verhindern, so Coviello. "Gutes Sockenmaterial sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit in den Socken bleibt, und die können dann direkt in die Wäsche wandern. Wenn du ohne Socken läufst, sammelt sich die Feuchtigkeit in den Schuhen", erklärt sie.

Also, welche Art von Socken ist am besten geeignet, die Schweißbildung zu reduzieren? Laut Dustin Narde, Nike Product Line Manager, sind Wollsocken die beste Wahl – Coviello stimmt dem zu. "Die Öle in den Wollfasern wirken wie eine Barriere gegen Bakterien und sind somit natürliche Geruchshemmer", sagt sie. "Überdies empfinden möglicherweise viele Menschen, die allergisch auf Wolle oder Lanolin reagieren, moderne Wollmischungen in Sportbekleidung als viel angenehmer und weniger hautreizend als beispielsweise einen klassischen irischen Pullover."

Du solltest deine Socken alle sechs bis zwölf Monate aussortieren. Wenn du nach einer strapazierfähigen Wollsocke suchst, empfehlen wir dir die Nike Everyday Cushioned Crew-Wollsocken (30 $). "Synthetische Materialien wie Polyester leiten Feuchtigkeit vom Fuß weg, damit die Haut möglichst trocken bleibt", sagt Coviello. Die Nike Everyday Plus Cushioned Socke (22 $) besteht aus einer Polyestermischung und die Nike Dri-FIT-Technologie sorgt dafür, dass deine Füße den ganzen Tag über angenehm trocken bleiben, egal, welcher Aktivität du nachgehst.