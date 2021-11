So entfernst du Gerüche aus deinen Schuhen

Übelriechende Schuhe sind ein verbreitetes Problem. Das stört. Und egal wie sauber die eigenen Füße sind, die Sneaker fangen irgendwann an zu riechen. Das kann unangenehm sein. Und man fragt sich durchaus: "Wie kann ich den Geruch wieder loswerden?"



Bakterien sind am Geruch Schuld. Sie wachsen an deinen Füßen und produzieren organische Säure (Methanthiol, Isovaleriansäure, Propansäure) als Abfallprodukt. Diese Art Bakterien sind nicht schädlich, aber sie hinterlassen einen anhaltenden Geruch.



Methanthiol ist beispielsweise ein Nebenprodukt des Brevibacterium, der verbreitetsten Bakterie am Fuß. Diese organische Säure hat ein auffälliges Schwefelaroma, das an verfaulten Kohl und stinkende Socken erinnert.



Selbst mit perfekter Fußhygiene können deine Füße trotzdem schlecht riechen. Das liegt teilweise daran, dass sie weniger Schweißdrüsen als der ganze Rest des Körpers haben. Schweiß hat keinen Eigengeruch, aber bakterielle Abfallprodukte riechen. Der Schuh ist die perfekte Basis für Bakterien, da sie Schweiß und Feuchtigkeit einschließen und so eine ideale Umgebung für Bakterien bieten.