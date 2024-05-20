So läuft man neue Laufschuhe ein

Neue Laufschuhe sind steifer als ältere, weshalb sie erst eingelaufen werden müssen, damit sich deine Füße und Unterschenkel langsam aber sicher daran gewöhnen. "Neue Schuhe sind weniger flexibel als alte und reduzieren den Bewegungsradius beim Fußaufsatz", erklärt Sean Fortune, USATF-zertifizierter Laufcoach (Level II) aus New York City. "Dadurch erhöht sich das Verletzungsrisiko, da der Fuß und der Unterschenkel übermäßig belastet werden."

Laut Fortune kann es dabei zu leichten Problemen wie Blasen und Fußkrämpfen oder auch zu schweren Verletzungen wie Plantarfasziitis und Achillessehnenentzündungen kommen – worunter er nach zu vielen Kilometern in neuen Laufschuhen selbst bereits gelitten hat.

Ashley Campbell, Lead Product Line Manager bei Nike, fügt hinzu, dass die Eingewöhnungsphase besonders wichtig ist, wenn du in einer für dich ganz neuen Art von Schuh läufst, beispielsweise in einem Wettkampfschuh oder einem Sneaker mit weniger Halt, als du gewohnt bist. "Ein neuer Schuh, der sich ungewohnt anfühlt, kann deinen Laufstil etwas verändern. Deshalb ist es wichtig, dass sich dein Körper langsam daran gewöhnen kann, um Muskelkater und Verletzungen zu vermeiden", sagt sie.