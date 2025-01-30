Der Air Max Dn8: Die neueste Dynamic Air-Innovation von Nike

Der Air Max Dn8: Die neue Dynamic Air-Innovation von Nike
Produktneuheiten
Der Air Max Dn8, das neueste Modell der Air Max-Reihe, bietet mit seinem innovativen Dynamic Air-Element unglaubliche Dämpfung.
Walk on Air: Erfahre mit dem neuen Nike Air Max Dn8, was das bedeutet. Innovation steht im Zentrum jedes Designs von Nike und dieses neue Experiment mit der Air Max-Technologie ist unsere neueste Innovation in dieser legendären Sneaker-Reihe, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Der Air Max Dn8 feiert seine eigene Geschichte und blickt gleichzeitig in die Zukunft.
"Als wir den Dn8 designt haben, haben wir immer wieder überlegt, was unsere Lieblingsmodelle der Air Max-Reihe so besonders macht: Man kann sie einfach anziehen und sofort durchstarten. Egal, wohin die Reise im Laufe des Tages führt – dieser Schuh kann alles und noch mehr", so Jonathan Kosenick, Lead Designer im Bereich Sportswear für Herren bei Nike. "Wir wollten einen Schuh entwickeln, der alles überall mitmacht."
Was das bedeutet? Neuen Wind für den klassischen Aix Max durch eine Kombination aus den Innovationen der besten Performance-Schuhe und einem alltagstauglichen Style. Beim Air Max Dn8 gibt es die Dynamic Air-Technologie von Nike zum ersten Mal auf voller Länge, was für ein geschmeidiges Abrollen von der Ferse zu den Zehen und für optimalen Tragekomfort sorgt.
Als nächste Evolutionsstufe des Vorgängermodells setzt der Air Max Dn auf zwei Air-Elemente mit unterschiedlichem Druck sowie acht Tubes, die für dynamischen Komfort bei jeder Bewegung sorgen. Wie? Durch Dynamic Flow! Beim Abrollen von der Ferse zu den Zehen bewegt sich die Luft dynamisch durch das Air-Element, passt sich an deinen Fuß an und bietet dir den Bounce und Halt, den du brauchst. Wie bei den besten Laufschuhen von Nike waren Vortrieb und Tragekomfort beim Design und den Tests oberste Priorität. Das Ergebnis: Dämpfung, Flow, Tragegefühl und Bewegung, die unglaublich sind.
"Wir wollten, dass der Dn8 näher am Boden ist. Wir wollten mehr Air und ein geschmeidigeres Abrollen", so Kosenick. "Deshalb haben wir den Schuh mit acht Luftkammern ausgestattet, die direkten Kontakt mit dem Boden haben. Dadurch sind sie beim Komprimieren flexibler und erzeugen den federnden Bounce, den man von Nike Performance-Schuhen kennt – all das in einem Schuh für den Alltag."
Das weiche, atmungsaktive Obermaterial passt perfekt zur Dynamic Air-Technologie. Es sorgt für fließende Bewegungen und einen cleanen, modernen Look. Hochwertige Materialien bieten ein erstklassiges Tragegefühl und besondere Strapazierfähigkeit. Die Air-Elemente runden einen Schuh perfekt ab, der den Look des Air Max völlig neu definiert.
Der Air Max Dn8 wird ab dem 6. Februar 2025 auf SNKRS und bei ausgewählten Handelspartnern im auffälligen Colorway in Pink verfügbar sein. Ab dem 6. März 2025 wird der Schuh weltweit auf SNKRS und bei ausgewählten Handelspartnern verfügbar sein. Weitere Colorways für Herren, Damen und Kinder erscheinen in den folgenden Wochen.