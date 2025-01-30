Der Air Max Dn8: Die neueste Dynamic Air-Innovation von Nike

"Als wir den Dn8 designt haben, haben wir immer wieder überlegt, was unsere Lieblingsmodelle der Air Max-Reihe so besonders macht: Man kann sie einfach anziehen und sofort durchstarten. Egal, wohin die Reise im Laufe des Tages führt – dieser Schuh kann alles und noch mehr", so Jonathan Kosenick, Lead Designer im Bereich Sportswear für Herren bei Nike. "Wir wollten einen Schuh entwickeln, der alles überall mitmacht."

Was das bedeutet? Neuen Wind für den klassischen Aix Max durch eine Kombination aus den Innovationen der besten Performance-Schuhe und einem alltagstauglichen Style. Beim Air Max Dn8 gibt es die Dynamic Air-Technologie von Nike zum ersten Mal auf voller Länge, was für ein geschmeidiges Abrollen von der Ferse zu den Zehen und für optimalen Tragekomfort sorgt.