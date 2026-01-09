Von Trainer:innen empfohlene Warm-up-Übungen für die Beine

Körperkerntemperatur erhöhen

Gelenke mobilisieren

Gesäßmuskulatur und Core aktivieren

Bewegungsmuster für den Leg-Day vorbereiten

Egal, ob du dem Leg-Day mit Vorfreude oder mit Respekt begegnest – der Impuls ist meist derselbe: Du möchtest so schnell wie möglich zu den Hauptübungen kommen. Wenn du dir jedoch die Zeit für ein Warm-up nimmst, wird dein Training nicht nur effektiver, sondern auch sicherer, und du findest schneller die richtige Verbindung zwischen Kopf und Körper.

„Ein gutes Warm-up bringt die Gelenkflüssigkeit in Knien und Hüften in Bewegung, verbessert so deine Bewegungsqualität und aktiviert zugleich dein Nervensystem“, sagt Reda Elmardi, CSCS, ein Kraft- und Konditionscoach in New York City. Das bedeutet, dass dein Gehirn die Ansteuerung des Unterkörpers verbessert, wodurch das gesamte Training profitiert.

Hier sind die wichtigsten Vorteile im Überblick – plus eine Warm-up-Routine für den Leg-Day, die du in Betracht ziehen solltest.