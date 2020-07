Ein starker Core hilft, solchen Problemen und Schmerzen vorzubeugen. Und Studien haben gezeigt, dass er auch deine Laufperformance verbessert. Konsequentes Krafttraining für den Core wirkt sich laut einer im The Journal of Strength and Conditioning Research veröffentlichten Studie sogar positiv auf dein Lauftempo aus. Eine weitere Studie in PLOS One zeigt, dass auch Ausdauer und Laufökonomie davon profitieren, dass du also mit einem starken Core insgesamt effizienter läufst.



Um zu verstehen, was dahinter steckt, sieh dir einen Läufer zu Beginn und am Ende einer langen Strecke an. Seine Haltung wird auf den letzten Kilometern sicher nicht mehr die beste sein. Ein steinharter Core wirkt dieser Entwicklung entgegen und sorgt für einen effizienteren Laufstil. "Je kräftiger du bist, desto länger kannst du laufen, ohne müde zu werden", erklärt Hamilton.



Zum Glück ist es ganz einfach, Kraftübungen für deinen Core in dein Training einzubauen. Für viele brauchst du kein Equipment und du kannst sie praktisch überall machen. Der Trick dabei ist, die Bewegungen so lange zu machen, bis deine Muskeln richtig arbeiten, ohne dass du dabei die korrekte Haltung verlierst, betont Hamilton. Das ist an Tagen mit einem intensiven Lauf allerdings schwieriger als an anderen Tagen. "Ich empfehle meinen Athleten, bis zu drei Mal in der Woche Krafttraining für den Core zu machen", erzählt Hamilton. "Es muss kein besonders anspruchsvolles Workout sein, und wenn du gleich mehrere Muskelgruppen mit einer Bewegung trainieren kannst, umso besser."