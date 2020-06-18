Auf die Frage, welche Muskeln beim Laufen wichtig sind, kommen dir wahrscheinlich als Erstes all die großen Muskeln in deinen Beinen in den Sinn: Waden, vordere und hintere Oberschenkel und nicht zuletzt der Po. Aber dein Core – das ist übrigens mehr als nur das berühmte "Sixpack" – ist tatsächlich eine der wichtigsten Muskelgruppen für Läuferinnen und Läufer.

"Der Core, das sind alle Muskeln, die den Rumpf und die Hüfte stabilisieren", erklärt die ausgebildete Kraft- und Konditionstrainerin Janet Hamilton, Eigentümerin von Running Strong in Atlanta. Neben dem Rectus Abdominis, also den geraden Bauchmuskeln (auch bekannt als Sixpack, und ja, wir alle haben eins, auch wenn man es nicht immer sieht) besteht dein Core noch aus folgenden Muskeln: die inneren und äußeren schrägen Bauchmuskeln (sie sind für die Drehung zur Seite zuständig), die tief liegenden, quer verlaufenden Bauchmuskeln, die deinen Körper wie ein Korsett umschließen und deinen Bauchnabel nach innen ziehen, der Rückenstrecker, der entlang der Wirbelsäule verläuft, der tief liegende Multifidus im unteren Rücken und schließlich die Gesäßmuskeln und die Beckenbodenmuskulatur.

Wenn du all diese Muskeln trainierst, verbessert sich deine Haltung und deine Stabilität, du wirst fitter und schneller und läufst insgesamt effizienter. Laut einer im The Journal of Strength and Conditioning Research veröffentlichten Studie verbessert regelmäßiges Core-Training deine Geschwindigkeit deutlich. Eine weitere Studie im Magazin PLOS One zeigt, dass auch deine Ausdauer und deine Laufökonomie (also wie gut du beim Laufen mit deiner Energie auskommst) davon profitieren.