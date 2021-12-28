Vorteile von Vinyasa-Yoga

Wenn du einen Yoga-Stil suchst, der eher einem Dance-Workout ähnelt und sich nicht wie eine langsame und erholsame Übung anfühlt, solltest du Vinyasa ausprobieren. Beim Vinyasa-Yoga geht es darum, in sehr schnellem Tempo und in einem Flow von einer Haltung in die nächste überzugehen. Da du die Haltungen und Sequenzen schneller durchführst, erhöht sich deine Herzfrequenz.

"Vinyasa zeichnet sich durch den natürlichen Flow aus Atmung und Bewegung aus. Wörtlich übersetzt bedeutet es 'sich auf eine bestimmte Weise bewegen'. Und zu dieser bestimmten Weise gehört Achtsamkeit", sagt Jonah Kest, Nike Trainer und Lehrer für Vinyasa- und Ashtanga-Yoga.

Beim Vinyasa-Flow-Yoga stimmst du die Bewegungen auf deine Ein- und Ausatmung ab. Laut dem American Council on Exercise atmest du zum Beispiel bei der Dehn- bzw. Streckphase einer Haltung ein und wenn du tiefer in die Haltung hineingehst, wieder aus.

Viele bezeichnen Vinyasa als eine Form des Ashtanga-Yoga, bei dem es für jede Bewegung einen Atemzug gibt. Andere Arten des Yoga, zum Beispiel Hatha-Yoga, sind eher statisch und die Positionen werden einige Sekunden gehalten, bevor du zur nächsten Haltung übergehst. Beim Vinyasa hingegen ist der freie Flow wie eine Art Tanz und die Atmung ist deine Tanzpartnerin bzw. dein Tanzpartner, so Kest.

In einer Vinyasa-Einheit kannst du davon ausgehen, dass es traditionelle Yoga-Haltungen und -Positionen gibt, zum Beispiel den herabschauenden Hund, die Plank, den nach oben schauenden Hund, die stehende Vorwärtsbeuge und den Krieger I, II und III sowie Sequenzen mit Sonnengrüßen, Binds und Twists.

Nachdem du jetzt weißt, worum es bei Vinyasa geht, erfährst du im Folgenden, welche Vorteile diese Art des Yoga für Anfänger:innen oder Fortgeschrittene hat.