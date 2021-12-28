Vorteile von Vinyasa-Yoga

Vinyasa-Yoga und seine Vorteile
Sport & Bewegung
Beim Vinyasa-Yoga geht es darum, in sehr schnellem Tempo von einer Haltung in die nächste überzugehen und die Herzfrequenz zu erhöhen.
Wenn du einen Yoga-Stil suchst, der eher einem Dance-Workout ähnelt und sich nicht wie eine langsame und erholsame Übung anfühlt, solltest du Vinyasa ausprobieren. Beim Vinyasa-Yoga geht es darum, in sehr schnellem Tempo und in einem Flow von einer Haltung in die nächste überzugehen. Da du die Haltungen und Sequenzen schneller durchführst, erhöht sich deine Herzfrequenz.
"Vinyasa zeichnet sich durch den natürlichen Flow aus Atmung und Bewegung aus. Wörtlich übersetzt bedeutet es 'sich auf eine bestimmte Weise bewegen'. Und zu dieser bestimmten Weise gehört Achtsamkeit", sagt Jonah Kest, Nike Trainer und Lehrer für Vinyasa- und Ashtanga-Yoga.
Beim Vinyasa-Flow-Yoga stimmst du die Bewegungen auf deine Ein- und Ausatmung ab. Laut dem American Council on Exercise atmest du zum Beispiel bei der Dehn- bzw. Streckphase einer Haltung ein und wenn du tiefer in die Haltung hineingehst, wieder aus.
Viele bezeichnen Vinyasa als eine Form des Ashtanga-Yoga, bei dem es für jede Bewegung einen Atemzug gibt. Andere Arten des Yoga, zum Beispiel Hatha-Yoga, sind eher statisch und die Positionen werden einige Sekunden gehalten, bevor du zur nächsten Haltung übergehst. Beim Vinyasa hingegen ist der freie Flow wie eine Art Tanz und die Atmung ist deine Tanzpartnerin bzw. dein Tanzpartner, so Kest.
In einer Vinyasa-Einheit kannst du davon ausgehen, dass es traditionelle Yoga-Haltungen und -Positionen gibt, zum Beispiel den herabschauenden Hund, die Plank, den nach oben schauenden Hund, die stehende Vorwärtsbeuge und den Krieger I, II und III sowie Sequenzen mit Sonnengrüßen, Binds und Twists.
Nachdem du jetzt weißt, worum es bei Vinyasa geht, erfährst du im Folgenden, welche Vorteile diese Art des Yoga für Anfänger:innen oder Fortgeschrittene hat.
Die Vorteile des Vinyasa-Yoga
1.Verbesserte kardiovaskuläre Fitness
Da du bei einem Vinyasa-Flow von einer Haltung zur nächsten übergehst, erhöht sich deine Herzfrequenz und dein Körper muss über einen längeren Zeitraum härter arbeiten, obwohl du die Bewegungen mit geringerer Intensität ausführst.
"Das kardiovaskuläre und Lymphsystem profitieren sehr von Vinyasa-Yoga. Bei den Übungen erhöht sich deine Ausdauer und dein Körper erwärmt sich. Das sorgt für eine bessere Durchblutung und reinigt somit den Körper", sagt Kest.
Laut einer kleinen Studie von August 2020 im The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, bei der 24 mäßig trainierte Teilnehmer:innen zu einer 90-minütigen Yoga-Einheit eingeladen wurden, konnte mit Vinyasa-Yoga deren kardiovaskuläre Fitness effektiv verbessert und die Gewichtsabnahme gefördert werden. Außerdem gilt Yoga als eine mittelstarke körperliche Aktivität gemäß einer Studie von August 2017 im Journal of Physical Activity and Health.
Vinyasa-Yoga ist also ein hervorragendes Kardiotraining mit geringer Belastung und mittlerer Intensität, das im Laufe der Woche zwischen anderen intensiven Workouts wie HIIT, Laufen und Crosstraining absolviert werden kann.
2.Stärkere Muskeln
"Da du mit dem Widerstand deines Körpergewichts arbeitest, stärkst du verschiedene Muskelgruppen, zum Beispiel Arme, Rücken, Bauchmuskeln, Hintern und Beine", so Kest.
Wenn du im Yoga beispielsweise eine Plank-Position einnimmst, stärkst du deine Bauchmuskulatur und gewinnst Kraft in den Armen und Schultern, um die Stabilität aufrechtzuerhalten. Bei der Stuhlpose liegt der Fokus auf den Oberschenkeln und dem Po. Beim Krieger III musst du deinen Rücken, die Bauchmuskeln, den Po und die hinteren Oberschenkel anspannen, um das Gleichgewicht zu halten.
3.Verbesserte Flexibilität und Beweglichkeit
Flexibilität ist die Fähigkeit deiner Muskeln, ein oder mehrere Gelenke durch den gesamten Bewegungsbereich zu führen. Beim Vinyasa-Yoga bewegst du deine Muskeln durch eine Vielzahl von Positionen in verschiedenen Richtungen und Bewegungsradien – wodurch ihre Flexibilität natürlich erhöht wird.
Je geschmeidiger deine Muskeln sind, desto effektiver kannst du deine Workouts absolvieren und das Verletzungsrisiko und Schmerzen reduzieren. Tatsächlich kannst du laut Harvard Health mit jeder Form des Yoga, einschließlich Vinyasa, chronische Schmerzen im unteren Rücken lindern, indem du deine tiefen Bauchmuskeln stärkst, die deinen Rücken unterstützen.
4.Geringere Stresslevel
Kest sagt, dass Vinyasa im Wesentlichen eine Bewegungsmeditation ist, da du über die Bewegung eine Verbindung zwischen deiner Atmung und deinem Geist herstellst.
"Nach einer Einheit fühle ich mich körperlich und emotional leichter als vorher", sagt Kest. "Du kannst dich besser konzentrieren, emotional stabiler werden und dich deiner Spiritualität näher bringen. Es ist erstaunlich, wie du so viele Vorteile erzielen kannst, indem du deine Aufmerksamkeit nach innen richtest."
Bei einer kleinen Studie von Juni 2019 im American Journal of Pharmaceutical Education nahmen 17 College-Student:innen an einem sechswöchigen Programm teil, bei dem sie einmal pro Woche eine 60-minütige Vinyasa-Yoga-Einheit absolvierten. Am Ende des Programms konnten die Student:innen ihre Stress- und Angstlevel deutlich reduzieren, was darauf schließen lässt, dass Vinyasa-Yoga als Teil der Meditations- und Achtsamkeitspraxis wirksam zum Stressabbau beitragen kann.
Vinyasa-Yoga hat sich auch als hilfreich erwiesen, um den mit der Zigarettenentwöhnung verbundenen Stress abzubauen. In einer kleinen Studie von Januar 2016 im International Journal of Yoga Therapy wurde ermittelt, dass eine 60-minütige Vinyasa-Einheit mit Atemübungen und Entspannungstechniken, die zweimal pro Woche absolviert wurde, den Teilnehmer:innen dabei half, mit dem Verlangen nach Zigaretten und mit Stress besser umzugehen. Sie fühlten sich außerdem entspannter und ihr Körperbewusstsein wurde verbessert.
Wer kann am meisten von Vinyasa-Yoga profitieren?
Laut Kest ist Vinyasa-Yoga für alle ein allgemein sicheres und effektives Workout. "Wenn du atmest, kannst du Yoga praktizieren", sagt er. Es ist aber besonders vorteilhaft für alle, die sich nur schwer entspannen können und unter großem Stress stehen.
"Nervöse Typ-A-Persönlichkeiten können besonders profitieren, da Vinyasa wirklich helfen kann, den Kopf freizubekommen und in den Körper hineinzuhören", führt er fort.
Vor diesem Hintergrund solltest du deine Hausärztin oder deinen Hausarzt konsultieren, bevor du mit einem neuen Workout beginnst, insbesondere wenn du gesundheitliche Einschränkungen hast oder nach einer Verletzung wieder mit dem Sport beginnen möchtest. Wenn du bei einer zertifizierten Yoga-Lehrerin bzw. einem zertifizierten Yoga-Lehrer, die bzw. der sich auf Vinyasa spezialisiert hat, deine Einheiten absolvierst, kannst du dir abgewandelte Haltungen oder Sequenzen zeigen lassen, wenn die Übungen zu anstrengend sind oder du dabei Schmerzen oder Unwohlsein verspürst.
Für erfahrene Sportler:innen ist Yoga eine willkommene Abwechslung von den intensiveren Workouts mit hoher Belastung. Für Fitness-Einsteiger:innen oder jene, die Übungen mit niedriger Belastung bevorzugen, kann Yoga ein tolles Bodyweight-Cardio-Workout mit geringer Belastung für die Gelenke sein. Vinyasa-Flow-Yoga kann eine Ergänzung für eine Vielzahl anderer Fitnessprogramme sein.
Für Anfänger:innen ist das Wichtigste, offen zu sein, wenn sie neue Yoga-Übungen starten, wozu auch der Vinyasa-Flow gehört.
"Starte ohne Vorbereitungen, ohne Erwartungen. Manchmal ist es am besten, sich einfach darauf einzulassen. Es gibt keine Vorbereitung auf das Leben und Vinyasa ist der Tanz des Lebens", sagt Kest. "Letztendlich ist Vinyasa erst einmal eine Atemübung. Alles andere ist optional."