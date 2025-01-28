Sich ständig gestresst zu fühlen – sei es wegen der Arbeit, des Privatlebens, des Übertrainings oder allem davon – kann einen hohen gesundheitlichen Tribut fordern und deine Fortschritte im Fitnessstudio beeinträchtigen. "Stress erhöht den Cortisolspiegel, was zu einer erhöhten Fettspeicherung, insbesondere im Bereich der Körpermitte, führen und die Muskelregeneration behindern kann", sagt Pelc Graca.

Muskelregeneration ist wichtig, um Kraft aufzubauen und Körperfett zu verbrennen. Wenn du schläfst, können sich deine Muskeln erholen. Stress kann jedoch dazu führen, dass du nicht so gut schläfst. Forschungsergebnisse zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen einem hohen Cortisolspiegel und schlechtem Schlaf gibt. Hier können wir uns die Frage stellen: "Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?"

So oder so: Wenn du jede Nacht nicht genügend guten Schlaf bekommst, kann das deine harte Arbeit im Fitnessstudio zunichtemachen. "Dein Körper repariert Muskeln, reguliert Hungerhormone wie Ghrelin und Leptin und gleicht den gesamten Stoffwechsel [während des Schlafs] aus", sagt Pelc Graca. "Ohne ausreichend Schlaf kann es sein, dass dein Körper mehr Verlangen nach Nahrung hat, mehr Fett speichert und weniger Energie für das Training hat."

Lösung: Lade dir eine Meditations-App herunter, integriere Yoga in deinen Alltag und streiche Aufgaben und Aktivitäten, die für dein seelisches Wohlbefinden nicht förderlich sind. Es ist unmöglich, alle Stressoren aus deinem Leben zu verbannen. Konzentriere dich also darauf, was einfach loszuwerden ist.