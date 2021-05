5 Tipps von Experten zum Bezwingen von Heißhungerattacken

1. Iss so oft wie möglich gesund und ausgewogen.



Wenn du oft unter Heißhungerattacken leidest, will dir dein Körper wahrscheinlich sagen: "Ich bekomme im Moment irgendwie nicht das, was ich brauche." Nimm dir in diesem Fall einen Moment Zeit, um in dich hineinzuhören. Vielleicht fehlt dir etwas Wichtiges in deiner Ernährung und dein Körper will dir das Gefühl geben, dass er etwas zum Überleben braucht, erklärt Haysbert. Achte auf eine ausgewogene Mischung aus Kohlenhydraten, gesunden Fetten und Proteinen. Verwende hauptsächlich vollwertige und minimal verarbeitete Lebensmittel und such dir vielleicht Unterstützung durch einen Ernährungsberater oder eine Ernährungsberaterin, wenn du deine Heißhungerattacken nicht in den Griff bekommst.



2. Schlaf länger.



Im Schlaf reguliert sich dein Stoffwechsel, so Scott-Dixon. Studien zeigen, dass zu wenig Schlaf das Genuss-System deines Körpers aktiviert, was wiederum zu Heißhungerattacken führen kann. Achte also auf ausreichend Schlaf (Experten empfehlen mindestens 7 Stunden pro Nacht). So bleibt dein Stoffwechsel im Gleichgewicht und die Attacken werden weniger.



3. Versuch nicht, etwas anderes zu essen.



Wenn du schon einmal Heißhunger auf Chips gehabt hast und statt dessen Gemüsesticks gegessen hast, dann weißt du, dass das nicht funktioniert. Die Kalorien hättest du dir sparen können, denn du wirst am Ende doch noch nach der Chipstüte greifen. Das passiert oft, erklärt Haysbert. Es gelingt einfach nicht, das Genuss- und Belohnungssystem deines Gehirns auszutricksen. Vermeide einen solchen Teufelskreis und iss lieber gleich das, wonach dein Körper verlangt. Halte dich dabei aber an den nächsten Schritt …





4. Sei ehrlich zu dir selbst.



Um dein Verlangen in den Griff zu bekommen, musst du dir ganz ehrlich eine Frage beantworten: Befriedigt das, wonach dir im Moment ist, tatsächlich dein Verlangen? Um das herauszubekommen, schalte einen Gang zurück und denk darüber nach, was du dir wirklich davon versprichst, wenn du dein Verlangen befriedigst, und wie sehr das Lebensmittel diese Erwartungen erfüllt. Die folgende Skala kann dabei helfen: Ist es eher eine 4 oder 5 von 5 oder eine 2 oder 3? Im letzten Fall verzichte lieber darauf (erinnere dich in Zukunft an diesen Moment). Andernfalls: Hau rein und genieß es! Denk daran: Das ist völlig menschlich und tut dir in dem Moment einfach gut, so Haysbert.





5. Erweitere deinen Speiseplan.



Wenn du dich beim Essen zu sehr kontrollierst und dir zu viele Gedanken darüber machst, was du darfst und was nicht, dann gehst du nicht sehr freundlich mit dir selbst um. Und das kann zu Heißhungerattacken führen, so Haysbert. Heißhungerattacken treten seltener auf, wenn wir uns vielseitig ernähren, denn unser Körper erhält dann mehr wichtige Nährstoffe aus den unterschiedlichsten Quellen, ergänzt sie. Außerdem ist es völlig natürlich, dass wir uns Dinge wünschen, die uns eigentlich verboten sind. Konzentrier dich also lieber auf das, was du darfst. Denke an "Vollkornnudeln mit ganz viel Gemüse und Proteinen" und nicht an "ein Teil Proteine und zwei Beilagen". Und erweitere deinen Speiseplan durch neue Lebensmittel, schlägt Haysbert vor.



Falls du es noch nicht wissen solltest: Eine "vielseitige Ernährung" bedeutet nicht, dass du Schokolade, Eis, Pommes, Pizza und Kekse auf einmal essen darfst. Und wenn du es doch tun würdest, würde dir wahrscheinlich so schlecht werden, dass du nie wieder Lust auf diese Dinge hättest …