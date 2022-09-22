So funktionieren laut CrossFit-Coaches Push-ups im Handstand

Wenn du einen Hollow Hold machst, solltest du dich darauf konzentrieren, dass deine Arme über deinem Kopf hinter dir bis zu deinen Fußsohlen eine leicht gebogene Kurve bilden. Wenn du die Bewegung zum ersten Mal machst, solltest du dich zunächst mit vor dir gespreizten Beinen und über dem Kopf ausgestreckten Armen auf den Boden legen. Heb kontrolliert gleichzeitig deine Arme und Beine ein paar Zentimeter vom Boden hoch, wobei sie komplett gestreckt sind und dein Core die ganze Zeit angespannt bleibt.

Am Anfang ist das ziemlich anstrengend, aber du kannst die Intensität variieren. Du kannst den Hollow Hold variieren, indem du deine Hände an deinen Seiten absenkst oder beide Knie nach innen beugst. Oder du machst sie so lange mit einem angezogenen und einem ausgestreckten Knie, bis du diese Pose mit beiden Beinen und Armen ausgestreckt sicher halten kannst.

Courtland empfiehlt, diese Position so viel wie möglich zu üben und sich auf diese "Bananenform" zu konzentrieren, weil dies idealerweise genau der Position entspricht, in der du auch mit dem Kopf nach unten sein wirst. Er empfiehlt auch, deinen Hollow Hold zu perfektionieren, weil dein Körper versuchen wird, sich in die andere Richtung zu krümmen, wenn du nicht genug Kraft hast, um diese Position zu halten. Und genau damit hältst du auch deine senkrechte Position in einem Handstand.

Da die Push-ups im Handstand deine Gelenke stark beanspruchen, besonders deine Handgelenke und Schultern, solltest du sie aufwärmen. Bevor du sie mit Wiederholungen und Belastung beanspruchst, solltest du sie durch einen Bewegungsradius führen, der deinem maximalen Bewegungsradius so nahe wie möglich kommt, sagt Courtland.

Hiermit wird auch dein genereller Bewegungsradius verbessert, du kommst in die richtige Position für Push-ups im Handstand und du verringerst dein Verletzungsrisiko. Wenn du bereits einen guten Bewegungsradius hast, empfiehlt Courtland, deine Schultern und Gelenke mit Klimmzügen und anderen Übungen für die Schultern intensiv aufzuwärmen.

In Bezug auf die Technik, erklärt Courtland, dass du die volle Kontrolle über deinen Körper und den Gleichgewichtssinn und die Koordination dazu brauchst. "Es geht darum, das angemessene Maß an Unterstützung und die richtige Haltung einzunehmen, die umgedreht wird", sagt er.

Du kannst dir deine Hände und deine Kopfoberseite wie ein Dreieck vorstellen, auf das du dich stellst, wobei dein Kopf die obere Spitze des Dreiecks und die linke und die rechte Hand die linke bzw. rechte Spitze des Dreiecks bilden. Das ist deine Ausgangsposition. Von hier aus geht es darum, deinen Körper in die Position zu bringen, aus der du dich hochstemmen kannst. Das kann schwierig sein und bedeutet, dass es auf die Kraft in deinem Oberkörper ankommt, erklärt Courtland.

Für Push-ups im Handstand kommt es darauf an, dass du vorher deinen Oberkörper und deinen Core trainierst und außerdem einen Handstand machen und an der Wand auch halten kannst, so Courtland. Wenn du den Handstand rückwärts mit Bedacht übst, wobei du komplett ausgestreckt in einer Handstandposition beginnst und dich dann in die Dreieck-Position herunterlässt, kannst du auch deine Leistungsfähigkeit bei Push-ups im Handstand verbessern.