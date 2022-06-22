Das beste Bodyweight-Workout für die Brust

Wenn du noch nie einen Push-up gemacht hast oder dieser noch eine zu große Herausforderung für dich ist, empfiehlt Matheny das Ganze etwas abzuwandeln. "Du kannst einen etwas einfacheren Push-up auf deinen Knien machen", erklärt er. Alles andere bleibt beim Alten. Es geht nur darum, deinen Oberkörper nun nicht mehr auf deinen Zehen, sondern deinen Knien zu balancieren.



Außerdem kannst du auch deinen Core für die korrekte Ausführung von Push-ups stärken, indem du eine Plank machst.



"Sobald du eine sauber ausgeführte Plank für 30 Sekunden halten kannst, bist du bereit für den Push-up. Das heißt, deine Gesäßmuskeln sind angespannt und deine Hände drücken in den Boden. Wenn das immer noch zu anstrengend ist, empfiehlt er deine Hände auf eine Kiste oder an der Wand aufzulegen und dann so den Push-up auszuführen. "Dadurch wirkt sich die Schwerkraft nicht so sehr auf deinen Körper aus", erklärt er.



Auch Sklar ist ein Verfechter dieses Tricks. "Das ist eine tolle Option, um deine Ausführung und Technik zu üben", erklärt er. "Wenn du dann Fortschritte machst, kannst du Schritt für Schritt dazu übergehen, dich vom Boden nach oben zu drücken."



Um Kraft aufzubauen, empfiehlt Sklar, mehr Wiederholungen zu machen. Aber vor allen Dingen empfiehlt er Anfänger:innen auch, es nicht zu übertreiben.



"Wenn du deinen Körper noch nicht hochdrücken kannst, kannst du in der oberen Position anfangen und dann deinen Körper langsam nach unten drücken", erklärt er. "Dabei werden dieselben Muskeln gestärkt und du erzielst die notwendigen Fortschritte für einen richtigen Push-up."