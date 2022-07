Welche Symptome treten bei einem Riss der Rotatorenmanschette auf? Ärztinnen und Ärzte erklären, wie die Verletzung behandelt wird | Artikel "OGC"

Da die Rotatorenmanschette für die Stabilität der Schulter sorgt, wird sie bei fast allen Armbewegungen beansprucht. Das heißt, sie ist ständig in Bewegung – was sie anfälliger für Verletzungen macht. Das trifft besonders auf Sportarten und Aktivitäten zu, bei denen du Bewegungen oft wiederholst oder über Kopf ausführst, beispielsweise beim Baseball, Schwimmen, Tennis, Rudern und Gewichtheben.



"Verletzungen der Rotatorenmanschette kommen in jedem Alter vor, aber am häufigsten bei Menschen über 60", sagt Jordan Metzl, M.D., Sportmediziner am Hospital for Special Surgery. "Das liegt daran, dass sich das Kollagen, aus dem die Sehne besteht, mit der Zeit abbaut, wodurch die Sehnen verletzungsanfälliger werden."



Es gibt zwei Arten von Verletzungen der Rotatorenmanschette – akute traumatische und durch wiederholte Belastung hervorgerufene.



"Akute traumatische Verletzungen der Rotatorenmanschette sind auf einen einmaligen Sturz zurückzuführen. In der Regel hat man sich z. B. bei einem Sturz auf dem Eis oder vom Skateboard auf die ausgestreckte Hand abgestützt", erklärt Metzl. "Häufiger kommt es vor, dass Verletzungen der Rotatorenmanschette schleichend entstehen, durch konstanten Druck und Dauerbelastung der Muskeln und Sehnen." Dies wird als Verletzung durch wiederholte Belastung oder Überbelastung bezeichnet.



"Bei Personen über 50 Jahren können Bewegungsmangel sowie eine schlechte Gewebegesundheit und Durchblutung ebenfalls eine Ursache für einen Riss der Rotatorenmanschette sein", so Yuen.



Je nach Schweregrad kannst du auch einen Teilriss oder einen vollständigen Riss der Rotatorenmanschette erleiden. Normalerweise werden vollständige Risse mit zunehmender Kraftlosigkeit in Verbindung gebracht, aber nur eine MRT ermöglicht eine umfassende Diagnose", sagt Metzl.