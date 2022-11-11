Kombinationsübungen: Was sie sind und wie du sie durchführst

Kombinationsübungen sind Bewegungen, die "einen oder mehrere große Muskelbereiche trainieren und zwei oder mehrere Primärgelenke einbeziehen", so Enja Schenck, M.S., Kraft- und Konditionstrainerin.

Hier ein paar Beispiele für die besten Kombinationsübungen:

Squat

Deadlift

Lunge

Step-up

Push-up

Chin-up

Good Morning

Bench press

Overhead Press

Row

Kombinationsübungen unterscheiden sich von Einzelgelenk-Übungen, die "kleinere Muskelbereiche trainieren und nur ein Primärgelenk einbeziehen, wie zum Beispiel den Oberarm, den Nacken, den Unterarm, den unteren Rücken oder den Unterschenkel", erklärt Schenck. Ein Beispiel? Mit einem Bizeps-Curl trainierst du den Bizeps. Es bewegt sich nur der Ellenbogen und der Musculus biceps brachii erzeugt die Kraft sowohl während der konzentrischen Bewegung (wenn du deinen Arm nach oben bewegst und sich der Muskel verkürzt) als auch während der exzentrischen Bewegung (wenn du deinen Arm zurück in die Ausgangsposition bringst und sich der Muskel verlängert).

Vergleichen wir nun einmal eine Einzelgelenk-Übung wie den Bizeps-Curl mit einer Kombinationsübung wie einem Overhead Press: Für die Ausgangsposition des Overhead Press hältst du in jeder Hand ein Gewicht auf Schulterhöhe. Anschließend bewegst du sowohl deine Ellenbogen als auch deine Schultergelenke, um die Gewichte zunächst über Kopf nach oben zu heben und später wieder in die Ausgangsposition zurückzubringen. Bei der Bewegung werden also Ellenbogen, Schultergelenke und die umliegenden Muskelgruppen beansprucht.

Noch ein Beispiel: Dieses Mal betrachten wir eine Isolations- oder Einzelgelenk-Übung wie den Bizeps-Curl im Vergleich zu einer Kombinationsübung wie dem Deadlift.

Der Deadlift ist sozusagen ein Paradebeispiel für eine Kombinationsübung. "Mit Deadlifts wird fast der ganze Körper trainiert. Es werden die großen Rückenmuskeln, die hintere Muskelkette – also hintere Oberschenkel und Gesäß – sowie Bauchmuskeln, Adduktoren und weitere Muskeln aktiviert", so Chris Travis, NASM-zertifizierter Personal Trainer. "Im Grunde genommen muss bei einem Deadlift der ganze Körper arbeiten", fügt er hinzu.

Auch wenn nicht alle Kombinationsübungen den ganzen Körper trainieren, sind Deadlifts dennoch ein gutes Beispiel dafür, wie mehrere Muskeln und Gelenke in Aktion treten müssen, damit eine bestimmte Bewegung ausgeführt werden kann.

(Verwandter Artikel: Neun Vorteile von täglichen Push-ups)