4 Expertentipps zum Thema Laufen bei kaltem Wetter

Dein normales Tempo bei warmem Wetter kann sich bei kaltem Wetter als schwieriger erweisen, besonders wenn Schnee auf dem Boden liegt, der deinen Lauf verlangsamt.

Kalte Luft stellt auch für dein Herz-Lungen-System eine besondere Herausforderung dar. „Das Einatmen von kalter Luft erhöht den Atemwegswiderstand und kann zu Reizungen der Atemwege führen, wodurch sich das Atmen schwieriger anfühlt“, erläutert Dennis Colón, P.T., D.P.T., der als Arzt für Physiotherapie Ausdauerläufer:innen behandelt. „Bei einigen Läufer:innen kann eine Reizung der Atemwege auch eine leichte Bronchokonstriktion auslösen.“ Bei einer Bronchokonstriktion ziehen sich die Muskeln der Atemwege zusammen, was das Atmen erschwert.

Kalte Temperaturen beeinflussen auch die Muskelfunktion. „Muskeln können sich in kalten Umgebungen abkühlen und brauchen dann länger, um sich für eine effiziente aerobe Leistung aufzuwärmen“, erklärte Colón. „Dies könnte zu einer vorübergehenden Verringerung der aeroben Kapazität, einer erhöhten Abhängigkeit vom anaeroben Stoffwechsel und einer Zunahme der wahrgenommenen Anstrengung führen, insbesondere an windigen Tagen.“

Diese Auswirkungen auf das Herz-Lungen-System und die Muskeln können deine Laufleistung vorübergehend mindern.

Anstatt zu versuchen, bei kaltem Wetter dein übliches Lauftempo zu erreichen, solltest du das richtige Tempo anhand deiner Herzfrequenz oder der wahrgenommenen Anstrengung messen, erläuterte die Lauftrainerin Nicole Gainacopulos, eine zertifizierte Kraft- und Konditionsspezialistin.