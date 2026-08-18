- Einkaufs-GuideJetzt kaufen: Die beste Laufausrüstung für den Winter von Nike
- Einkaufs-GuideSo findest du die beste Nike Laufjacke (oder -weste) für kaltes Wetter
- Einkaufs-GuideWas du bei Outdoor-Workouts im Winter tragen solltest
- Einkaufs-GuideDie beste Nike Wanderausrüstung für den Winter
- Einkaufs-GuidePinke Nike Leggings für jede Art von Workout
- Einkaufs-GuideDie besten Nike Leggings für kaltes Wetter
- Einkaufs-GuideMit der richtigen Ausrüstung der Kälte davonlaufen
Winter-Laufbekleidung: übertriff deine persönliche Bestzeit
Ob Straße oder Trail: Mit unserer Laufausrüstung für den Winter bist du immer startklar. Die ultraflexiblen Laufoberteile und Leggings schenken dir dabei größtmögliche Bewegungsfreiheit, während du unsere superweichen Hoodies und Sweatshirts schnell überziehen kannst, sobald es kälter wird. Benötigst du maximalen Schutz vor Kälte? Dann achte auf unsere Nike Therma-FIT Technologie. Sie reguliert deine Körperwärme und hält dich draußen schön warm. Wenn du richtig Vollgas geben möchtest, kannst du auch von der Nike Dri-FIT Technologie profitieren. Dieses innovative Material leitet den Schweiß von der Haut weg und ermöglicht so eine schnellere Verdunstung. Technische Mesh-Einsätze in den Hosen sorgen übrigens dafür, dass die Luft zirkulieren kann, sodass du ganz bequem und konzentriert läufst.
Läufst du Trail? Dann halte Ausschau nach speziell dafür konzipierten Jacken, Hosen und Westen aus unserem Sortiment an Laufbekleidung für den Winter. Hosen mit wasserabweisendem Finish sind bequem und trotzen den Elementen. Eine verstaubare Jacke sollte man bei Läufen ohnehin immer dabeihaben, falls das Wetter umschlägt. Achte dabei auf leichtgewichtige Modelle mit Kapuze, die Wind und Regen abwehren. Außerdem kannst du die Passform dank innen angebrachter Gummizüge individuell verstellen, um dich besser zu schützen. Mehr Wärme gefällig? Greife zu einer Laufweste, um die Kälte zu besiegen. Ein mit Daunen gefülltes Design bietet erstklassige Isolierung und schenkt dir ein federleichtes Tragegefühl.
Je besser die Performance, desto wichtiger sind die Details. Unsere Laufbekleidung für den Winter ist mit Reißverschlusstaschen, Druckknöpfen und Einschubtaschen ausgestattet – ideal, um deine wichtigsten Dinge zu verstauen und die Hände zu wärmen. Oberteile mit Daumenlöchern am Ärmelbündchen können nicht verrutschen. Das heißt, die Kälte kann nicht plötzlich in den Ärmel kriechen und du kannst dich voll auf deine Leistung konzentrieren.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, achte beim Kauf von Laufbekleidung für den Winter auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.