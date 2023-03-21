4 gesundheitliche Vorteile von Haferflocken – von Ernährungsberater:innen erklärt

Der Verzehr von Haferflocken kann noch weitere Risikofaktoren im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren.

So wurden in einer Studie, die in der Zeitschrift Stroke der American Heart Association veröffentlicht wurde, die Ernährungsgewohnheiten dänischer Männer und Frauen im Alter von 50 bis 64 Jahren 13 Jahre lang beobachtet. Die Forscher:innen fanden heraus, dass diejenigen, die einmal pro Woche beim Frühstück Eier und Weißbrot durch Haferflocken ersetzten, seltener einen Schlaganfall erlitten als diejenigen, die dies nicht taten. Ebenfalls wurde bei den Teilnehmer:innen, die einmal pro Woche Haferflocken statt Eiern und Toast aßen, festgestellt, dass insgesamt weniger oft hämorrhagische Schlaganfälle (bei denen ein Blutgefäß, das das Gehirn versorgt, reißt und ausblutet) auftraten.

Eine weitere, in Dänemark durchgeführte Studie, die in der 2018 erschienenen Ausgabe des Journal of Nutrition veröffentlicht wurde, zeigte einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Vollkornprodukten und einem geringeren Diabetesrisiko. Nachdem die Essgewohnheiten und Gesundheitsdaten von 55.400 Personen über einen Zeitraum von 15 Jahren analysiert wurden, stellte sich heraus, dass diejenigen, die täglich mindestens 50 Gramm Vollkornprodukte (einschließlich Hafer) verzehrten, seltener an Typ-2-Diabetes erkrankten als diejenigen, die täglich deutlich weniger Vollkornprodukte zu sich nahmen. Genauer gesagt wiesen Männer und Frauen, die täglich 50 Gramm Vollkornprodukte oder mehr zu sich nahmen, ein um 34 Prozent bzw. 22 Prozent geringeres Risiko auf.

"Darüber hinaus können die Ballaststoffe in Hafer dazu beitragen, den Blutzucker- und Insulinspiegel nach Mahlzeiten zu senken", so Palinski-Wade. Das ist deshalb wichtig, weil ein über längere Zeit erhöhter Blutzucker- oder Insulinspiegel zu einer Insulinresistenz führen kann (ein Zustand, bei dem die Zellen nicht mehr auf Insulin ansprechen), was eine Vorstufe von Prä- und Typ-2-Diabetes ist.

Nicht umsonst hat die Food and Drug Administration (US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel) vor mehr als 25 Jahren bekannt gegeben, dass sie die Kennzeichnung von Lebensmitteln mit dem Hinweis auf einen "Zusammenhang zwischen löslichen Ballaststoffen aus Vollkornhafer und einem verringerten Risiko für koronare Herzkrankheiten" erlaubt.